Slováci už naplno trénujú v Bratislave. Jediným cieľom je dostať sa na zimnú olympiádu, vraví Cehlárik

Od štvrtka 26. augusta bude Bratislava dejiskom kvalifikačného podujatia o zisk jedinej voľnej miestenky na zimné olympijské hry v Pekingu 2022. Okrem Slovenska oň budú bojovať aj reprezentácie Rakúska, Poľska a Bieloruska, v Číne pod piatimi kruhmi si zahrá len víťaz.

Slováci sa zišli v nedeľu podvečer v Bratislave v kompletnom zložení. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Na tréningu nechýbal ani Libor Hudáček

Po vstupe do tzv. bubliny zverenci Craiga Ramsayho absolvovali prvý spoločný tréning na Zimnom štadióne Ondreja. Na ľade boli traja brankári, deviati obrancovia a trinásti útočníci. Medzi nimi nechýbal ani skúsený center Libor Hudáček, ktorý pre zranenie nohy tento rok prišiel o majstrovstvá sveta v lotyšskej Rige.

Hudáček si na konci roka 2019 pripísal v národnom tíme stý a stoprvý štart, no odvtedy na kempe reprezentačného tímu SR absentoval.

„Každý reprezentačný zraz a zápas je výzva. Budem sa snažiť pomôcť čo najviac. S Mirom Šatanom sme sa najskôr dohodli, že si zavoláme začiatkom augusta a potom po niekoľkých prípravných zápasoch a uvidíme, ako na tom budem. Nakoniec som všetko dobre načasoval a som tu,“ povedal 30-ročný útočník, ktorý sa v medzisezónnom období vrátil do dresu Neftechimiku Nižnekamsk.

Zranenie nohy bolo pre hokejistu náročné

Práve tím ruského účastníka nadnárodnej KHL opustil koncom februára po tom, čo Neftechimik nepostúpil do play-off a sezóna sa preň skončila. Hudáček prestúpil do HC Lausanne, s ktorým si chcel zahrať o titul vo švajčiarskej lige. Po pár dňoch si však nešťastne zlomil nohu.

„Noha šla najskôr do sadry, potom verdikt zmenili a šiel som na operáciu. Do kosti mi namontovali skrutky. Tri mesiace som chodil o barlách, čo bola pre mňa veľká novinka. Dosiaľ som nemal nejaké výraznejšie zranenie. Preto to bolo náročné aj z psychickej stránky. Ale som tu a sme odhodlaní urobiť všetko, aby sme sa o týždeň v nedeľu radovali,“ dodal Libor Hudáček na webe hockeyslovakia.sk.

Jediným cieľom je olympiáda

Z Avangardu Omsk prišiel posilniť slovenskú reprezentáciu aj najlepší útočník uplynulých MS v Rige Peter Cehlárik.

„Ešte vo štvrtok sme hrali zápas s Dinamom Moskva. V piatok som letel, v nedeľu prišiel na zraz. Našou misiou je dostať sa na olympiádu. To je jediný cieľ,“ odhodlane zdôraznil 26-ročný krídelník.

Peter Cehlárik prichádza v role lídra tímu. Chopil sa jej už na šampionáte v Rige, kde v ôsmich dueloch nazbieral 11 bodov za päť gólov a šesť asistencií.

„Verím, že budeme hrať v podobnej zostave, respektíve formácii s chalanmi, s ktorými nám to v Rige výborne fungovalo. A rovnako verím, že si formu z Rigy prenesieme do kvalifikácie. Každý je motivovaný. Začíname novú sezónu veľkým podujatím, na ktorom chceme uspieť,“ dodal Cehlárik.

Slováci odohrajú všetky svoje zápasy na kvalifikačnom turnaji od 19.15 h. Postupne si zmerajú sily s Rakúšanmi, Poliakmi a Bielorusmi.