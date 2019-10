Slovak Investment Holding zainvestoval do ENSTRA zameranej na inteligentné energetické riešenia

Slovak Investment Holding (SIH) priamou kapitálovou investíciou podporil spoločnosť ENSTRA, ktorá je inovátorom v oblasti racionalizácie distribúcie a dodávky energií. Spoločnosť ponúka rad moderných inteligentných riešení s pridanou hodnotou pre koncového užívateľa. Vďaka nim si môže zákazník sledovať a riadiť spotrebu energií kedykoľvek v reálnom čase.

ENSTRA a.s. sa primárne zaoberá distribúciou a dodávkou elektrickej energie a tepla v rámci miestnych distribučných sústav. Vo svojom podnikaní kladie dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov a kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Vývoj vlastných inteligentných riešení v energetike je jedna zo zásadných priorít stratégie firmy a ponúka pridanú hodnotu pre zákazníka. Popri výslednej efektivite spotreby energií sa nezabúda ani na ekologickosť a s ňou spojenú spoločenskú zodpovednosť firmy.

„Tešíme sa z investície Slovak Investment Holding. Spoločností poskytujúcich kapitálové investície do vlastného imania technologických spoločností v tomto regióne nie je nazvyš a inovatívne financovanie SIH-u je pre nás o to hodnotnejšou podporou. Veľkou výhodou je aj katalyzačný efekt SIH-u, ktorý nám pomohol získať spolu-investíciu aj od súkromného investora,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka Michaela Balážová.

Do portfólia klientov ENSTRA patria veľké priemyselné parky, logistické centrá, maloobchodné prevádzky a obchodné centrá. Strategickým zámerom je postupný prechod z klasických miestnych distribučných sústav na inteligentné sústavy s inovatívnymi technológiami, čím sa výrazne zefektívni celková spotreba elektrickej energie. Sekundárnym efektom bude nižšia miera záťaže pre životné prostredie. Medzi inovatívne produkty a služby ENSTRA patria napr. online meranie spotreby elektriny cez webové rozhranie, optimalizácia spotreby v čase, riadenie rezervovanej kapacity pri elektrine a riadenie dodaného mesačného množstva pri zemnom plyne, nastavenie alarmu s upozornením na SMS, e-mail atď.

SIH spolu s koinvestorom poskytli spoločnosti priamu kapitálovú investíciu. S touto investíciou by sa spoločnosť chcela stať dominantným alternatívnym prevádzkovateľom distribučných sústav, alternatívnym dodávateľom a distribútorom elektrickej energie na Slovensku. Použitím prostriedkov z investície spoločnosť okrem posilnenia trhovej pozície dokáže násobne zvýšiť svoje tržby.

K priamej kapitálovej investícii SIH do ENSTRA, a.s. sa vyjadril generálny riaditeľ SIH-u, Ivan Lesay: „Stále dôležitejším aspektom v oblasti energetiky je potreba nárastu a efektivity využívania energií vyrobených z obnoviteľných zdrojov. To by malo mať pozitívny efekt na celkové znižovanie emisií a uhlíkovej stopy, ktoré sú spojené s výrobou energie, ale aj jej distribúciou. Slovak Investment Holding pristupuje veľmi zodpovedne k ochrane životného prostredia a v poslednej dobe sa nám podarilo uzavrieť viacero investícií v tejto oblasti. Teším sa, že takéto projekty na slovenskom trhu vznikajú a obzvlášť z toho, keď sa nám darí kombinovať cieľ podpory inovatívnych, technologických spoločností s cieľom ochrany životného prostredia. Spoločnosť ENSTRA je dokonalým príkladom takejto viacúčelovej investície“.

Foto: Slovak Investment Holding

O ENSTRA a. s.

Spoločnosť ENSTRA a. s. bola založená v roku 2007. K hlavným činnostiam spoločnosti patrí prevádzka miestnych distribučných sústav, distribúcia elektrickej energie a výstavba elektroenergetických zariadení. ENSTRA v súčasnosti disponuje viac ako 650 odbernými miestami a má vyše 350 zmluvných odberateľov. Medzi významných klientov patria aj veľké firmy zaoberajúce sa ťažobným priemyslom, výrobou pre automobilový priemysel a viaceré priemyselné parky. V roku 2017 bola ENSTRA prevzatá investorom, ktorý do nej priniesol know-how z oblasti inteligentných riešení v rámci distribúcie a spotreby elektrickej energie. Po akvizícii spoločnosť prešla výraznou zmenou, boli zavedené moderné procesy, ktoré výrazne zefektívnili celkové fungovanie spoločnosti a umožnili manažmentu a majiteľom flexibilnejšie reagovať na potreby zákazníkov, ako aj na nové obchodné príležitosti. Spoločnosť sa etablovala do skupiny popredných slovenských firiem s inovatívnym potenciálom.

O Slovak Investment Holdingu

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

Inzercia