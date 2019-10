Slovak Superbrands ocenilo najlepšie značky za rok 2019. Špeciálne ocenenie získalo aj Slovenské národné divadlo

2. októbra sa v hoteli Carlton v Bratislave konal 7. ročník odovzdávania cien Superbrands Slovakia. Ocenenie Consumer Superbrands pre spotrebiteľské značky získalo 39 spoločností a 10 firiem si odnieslo titul Business Superbrands pre segment B2B. Špeciálne ocenenie Honorary Superbrands za prínos pre spoločnosť si za rozvoj kultúry a kultúrnosti na Slovensku odnieslo Slovenské národné divadlo.

Mecom, Kaufland či Kärcher potvrdili kvalitu už po niekoľkýkrát

Medzi ocenenými značkami boli aj tento rok nielen známe, pravidelne oceňované spoločnosti, ale aj nováčikovia. Takými sú napríklad značka Weider v kategórii Bodybuilding či Panzani v sekcii Cestoviny & Ryža.

Naopak Mecom bol v kategórii Mäsové výrobky ocenený už po šiestykrát a Kaufland v kategórii Hypermarkety po piatykrát. Mimoriadne úspešná je aj značka Kärcher. Tá bola v rámci B2B segmentu ocenená v kategórii Industrial Cleaning Equipment druhýkrát po sebe. Dva roky predtým si zasa odniesla cenu v kategórii Domáce potreby – čistenie v rámci B2C segmentu, a tak bola značka tento rok ocenená už štvrtýkrát v rade. „Ocenenie Slovak Superbrands je pre nás zadosťučinením a zároveň záväzkom našu kvalitu nielen udržiavať, ale aj rozvíjať a ďalej napredovať,“ povedal Richard Frank z oddelenia marketingu spoločnosti Kärcher Slovakia. Na svoj minuloročný úspech nadviazali aj značky NAY či Lacalut.

„Na kvalitný branding neexistuje zaručený recept. Keby bol, každý by to robil rovnako. Silná značka však vznikne takmer vždy, keď je spoločnosť schopná stotožňovať sa so svojím výrobkom, cíti záväzok voči produktu a je schopná to správne komunikovať,“ povedal András Wiszkidenszky, regionálny riaditeľ Superbrands pre Strednú a Východnú Európu.

Foto: Superbrands Slovakia

Víťazov vyberá odborná porota v troch kolách

Spoločnosti sa do výberu Superbrands nenominujú a nedá sa do neho prihlásiť. Značky sa hodnotia podľa prestíže, inovatívnosti a povedomia o značke na našom trhu. Aby sa značka stala členom elitného klubu Superbrands musí mať vysokú kvalitu a vynikajúce renomé.

Výber najlepších značiek sa pritom realizuje v troch fázach. V úvodnej fáze pracujú organizátori so zoznamom všetkých u nás existujúcich značiek. V ďalšej fáze sa jednotlivé značky filtrovali podľa obchodných výsledkov, ktoré dodáva spoločnosť Bisnode. Nasledoval prieskum verejnej mienky zabezpečovaný spoločnosťou GfK, v ktorom respondenti zúžili výber najlepších značiek.

V tejto fáze vstúpili do procesu odborníci v oblastiach biznisu, brandingu a marketingu, členovia poroty Brand Council, ktorí majú bohaté skúsenosti a mnohí z nich aj vlastné, úspešné spoločnosti. Patria medzi nich Juraj Sasko (Visibility), Michal Pastier (Exponea, Zaraguza), Martin Polák (Istropolitana Ogilvy), Braňo Polák (Starmedia), János Gaál (Bigmedia), Daniel Bradáč (Generations) a ďalší…

O programe Slovak Superbrands

Program Superbrands obnovil svoje pôsobenie na Slovensku v roku 2013. Od roku 2014 sú značky vyhodnocované nielen v kategórii spotrebiteľských (Consumer Superbrands), ale aj business-to-business (Business Superbrands) značiek. Zatiaľ čo prvé z nich sú verejne známe a spotrebitelia sa s nimi stretávajú deň čo deň v maloobchodnom sektore, business-to-business (B2B) značky sú dôležitými hráčmi v špecializovaných odvetviach priemyslu, poľnohospodárstva a obchodu. Cieľom programu Superbrands je nielen vzdať hold najúspešnejším značkám, ale tiež prezentovať príklady hodné nasledovania pre všetkých, ktorí sa chcú rozvíjať a inšpirovať najlepšími.

