Slovákom sa na ME v pretláčaní rukou darilo. Sojková, Martinkovičová a Bajčiová získali zlaté medaily

Súťaže seniorov na majstrovstvách Európy v pretláčaní rukou v litovskom Vilnius priniesli úspech pre slovenské farby. Slovenky Martina Sojková, Lucia Debnárová, Rebeka Martinkovičová a Barbora Bajčiová získali medaily v súťažiach ľavou aj pravou rukou, pričom z ôsmich cenných kovov iba jeden nie je zlatý. Sojková, Martinkovičová aj Bajčiová získali zlato v oboch súťažiach.

Debnárová brala v ľavačke bronz a v pravačke zlato, pričom v sobotu ju o finále a možné zlato pripravil faul v semifinále.

Aj medzi mužmi má Slovensko medailový zápis. Filip Hritz sa síce v sobotu v ľavačke nedostal ani do semifinále a skončil šiesty, v nedeľu si v pravačke vybojoval bronz. Mohol získať aj lesklejší kov, no v semifinále „daroval“ súperovi z Bulharska postup do finále dvoma faulami.

V predchádzajúcich dňoch sa konali v rovnako dejisku aj súťaže mládeže, masters a hendikepovaných športovcov, kde Slováci získali dvojciferný spolu počet medailí.