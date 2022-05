Slovákom vyšla generálka na MS vo Fínsku. Francúzom nedali vôbec šancu, v piatok sa však s nimi vidia opäť

Slovenskej hokejovej reprezentácii vyšla generálka na majstrovstvá sveta vo Fínsku. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v sobotňajšom súboji v Žiline zdolali výber Francúzska 2:0 a stali sa víťazmi domáceho Kaufland Cupu pred Nórmi a Francúzmi.

V 32. vzájomnom súboji sa zrodil 24. triumf Slovákov, ktorí doteraz dosiahli aj tri remízy a päť prehier. Slovenskí hokejisti zdolali Francúzov tretíkrát bez prerušenia.

Rozhodla už úvodná tretina

O všetkom podstatnom sa rozhodlo už v prvej polovici úvodnej tretiny. Najprv v 5. minúte v presilovke skóroval Adam Liška, pre ktorého to bol jubilejný desiaty presný zásah v národnom tíme. Druhý gól výberu SR pridal v 10. minúte Jakub Minárik a otvoril si strelecký účet v najcennejšom drese.

Až do polovice druhej tretiny boli reprezentanti SR dominantní, no „nepotykali si“ s koncovkou. V závere druhej časti a v tretej dvadsaťminútovke boli Francúzi nepríjemnejší ako predtým, ale nenašli recept na slovenskú defenzívu v bránke s gólmanom Matejom Tomekom. V závere súboja hokejisti Francúzska odvolali brankára, no nepomohlo im to.

Štyri víťazstvá a dve prehry

V príprave na MS absolvovali slovenskí hokejisti spolu šesť duelov a dosiahli v nich bilanciu štyri víťazstvá a dve prehry. V úvode proti Čechom dosiahli víťazstvo aj prehru, neskôr dvakrát zdolali Nemcov a počas aktuálneho týždňa podľahli Nórom po samostatných nájazdoch a napokon zdolali Francúzov.

Zaujímavosťou je, že práve Francúzi budú aj najbližší súper Slovákov. Oba kolektívy sa na MS stretnú už v piatok 13. mája na MS 2022 a otvoria celý šampionát. Turnaj vo Fínsku je naplánovaný od 13. do 29. mája.

Slovenskí hokejisti potom v A-skupine nastúpia aj proti Nemcom, Kanaďanom, Švajčiarom, Kazachom, Talianom a Dánom.