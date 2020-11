Slovákov cestujúcich do Slovinska čaká desaťdňová karanténa, platia však aj výnimky

Slovenská republika je z pohľadu Slovinska zaradená do takzvaného červeného zoznamu, patrí teda medzi krajiny so zhoršenou epidemiologickou situáciou. Pri vstupe do Slovinska je tak pre občanov prichádzajúcich zo SR povinná 10-dňová karanténa.

Tá sa nevyžaduje v prípade, ak cestujúci na hranici predloží negatívny výsledok PCR testu, nie starší ako 48 hodín (počíta sa od momentu vykonania testu) alebo spĺňa niektorú z nižšie uvedených výnimiek. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Povinná karanténa pre cestujúcich

V prípade, ak cestujúci nesplní jedno z nasledovných kritérií, bude mu nariadená povinná 10 dňová karanténa.

„Pokiaľ sa nechá v priebehu karantény otestovať a následne predloží negatívny výsledok testu na COVID-19, bude karanténa zrušená. Osoba, ktorá nemá bydlisko v Slovinsku, absolvuje karanténu v mieste, kde plánuje alebo má zaistené ubytovanie. Osoby, ktoré prichádzajú do Slovinska v súvislosti výkonom práce, absolvujú karanténu na adrese poskytnutej zamestnávateľom,“ upozorňuje rezort diplomacie.

Medzi výnimky, pri ktorých pri vstupe do Slovinska nie je povinná karanténa, patria napríklad denní pendleri (povinné potvrdenie o pracovnom pomere), ktorí sa vracajú naspäť do 14 hodín od vstupu. Ďalej tiež osoby vykonávajúce činnosť v rámci medzinárodnej dopravy.

Tranzit cez krajinu je bez obmedzení

Tranzit cez Slovinsko je bez obmedzení, musí sa však uskutočniť v priebehu 12 hodín od vstupu do Slovinska. Výnimka sa zároveň vzťahuje na osoby prekračujúce hranice z dôvodu účasti na vzdelávaní alebo vedeckej činnosti, vrátane ich doprovodu, ktorý musí opustiť Slovinsko do 24 hodín, osoby vstupujúce do Slovinska z dôvodu urgentných osobných alebo obchodných záležitostí, pokiaľ opustia Slovinsko najneskôr do 12 hodín.

Výnimka tiež platí pre osobu a jej sprevádzajúcich členov rodiny, ktorá vstupuje do Slovinska za účelom potvrdenej nevyhnutnej zdravotnej prehliadky či lekárskeho zákroku, a ktorá sa ihneď vráti po ukončení prehliadky alebo ako náhle jej to zdravotný stav umožní.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane naďalej odporúča občanom pred cestou do Slovinska (ak je nevyhnutná) zaregistrovať sa na webovej stránke ministerstva alebo pomocou mobilnej aplikácie Svetobežka.