Slovan Bratislava čaká v Solúne búrlivé prostredie. Poznáme to tam, vraví obranca Medveděv

Futbalistov Slovana Bratislava vo štvrtok čaká druhé vystúpenie v základnej F-skupine Európskej konferenčnej ligy 2021/2022.

Po domácej prehre s dánskym tímom FC Kodaň 1:3 sa zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho predstavia na pôde gréckeho mužstva PAOK Solún, ktoré pred dvoma týždňami zvíťazilo 2:0 nad Lincolnom Red Imps z Gibraltáru.

„Belasí“ hrali proti PAOK-u aj pred dvoma rokmi v play-off Európskej ligy, u súpera vtedy prehrali 2:3, no postúpili do skupinovej časti.

Radosť s tímom

„Keď sa povie PAOK, tak sa mi vybaví radosť s tímom po góle, a obrovské nadšenie po záverečnom hvizde. Niektorí hovorili, že mi pomohol teč obrancu, ale opakovaný záber ukázal, že to bol čistý priestrel. Strela mi sadla skvele, loptu som trafil falšom tak, že išla akoby od brankára. Takýto gól dáte možno raz za kariéru, a veľmi si ho cením,“ povedal podľa oficiálneho klubového webu obranca Jurij Medveděv, ktorý v spomenutom súboji v Grécku raz skóroval a prispel tak k postupu Slovana.

Upozorňuje však, že žiť zo spomienok sa neoplatí. „Vedomie, že sme ich pred dvomi rokmi vyradili, nám v príprave na zápas môže určitým spôsobom pomôcť. Avšak očakávať, že teraz to bude automaticky rovnaké, by bolo absolútne nesprávne. Bude to určite úplne iný zápas, a my nemôžeme žiť z toho, čo bolo pred dvomi rokmi. Nedávno som si pozeral zostavu PAOK, niektorí hráči zostali, iní sa zmenili, aj tréner je iný. Určite si budú pamätať, čo sa im už stalo. Musíme byť absolútne zodpovední, koncentrovaní, dodržať taktické pokyny, a veľa behať. Verím, že keď sa vydáme naplno a stopercentne si splníme úlohy na ihrisku, máme šancu bodovať,“ poznamenal český bek.

Ligový truimf

Slovan sa na súboj v Solúne naladil víkendovým ligovým triumfom 3:0 na pôde Senice. „Pre nás to bol dôležitý duel, potrebovali sme sa nakopnúť a zlomiť čakanie na víťazstvo. Až po ňom sme začali myslieť na PAOK. Sme koncentrovaní, ale zároveň sa tešíme. Väčšina z nás v Solúne pred dvomi rokmi hrala. Vieme, čo nás tam čaká, poznáme ihrisko, zázemie štadióna, prostredie,“ pokračoval Medveděv.

Oficiálny web Slovana pripomenul, že domáci štadión ich gréckeho súpera sa volá Toumba, čo v preklade znamená „hrobka“. „Ten preklad v podstate sedí. Naozaj to tam bolo veľmi ťažké, PAOK má vášnivých a hlučných fanúšikov. Zažili sme tam búrlivú atmosféru a nemyslím si, že teraz by to malo byť iné,“ dodal obranca slovenského šampióna.

Duel PAOK Solún – ŠK Slovan Bratislava má vo štvrtok 30. októbra 2021 výkop o 21.00 h SELČ a povedie ho 33-ročný portugalský rozhodca Joao Pinheiro.