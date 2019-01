Slovan Bratislava odohrá záver sezóny KHL bez Lampera, prestup Sersena sa nepodaril

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) – Slovan Bratislava odohrá záver nevydarenej sezóny v Kontinentálnej hokejovej ligy so zredukovaným počtom hráčov. Aktuálne posledný tím súťaže opustil útočník Patrik Lamper, ktorý zamieril do Banskej Bystrice a nenastúpi ani vo štvrtok na domácom ľade proti Soči.

„Mário Lunter pôjde za ním po zápase so Soči. Sú to stopercentne potvrdené odchody. Súhlas na rozviazanie kontraktov majú aj ďalší dvaja hráči. Záleží len na tom, či ich nové tímy stihnú vybaviť transfery s vedením KHL. V tabuľke sa už nemôžeme posunúť výrazne nahor, obaja chcú zabojovať o účasť na majstrovstvách sveta. Pomôžeme tým aj reprezentácii,“ povedal marketingový riaditeľ HC Slovan Bratislava Milan Vajda pre denník Šport.

Hrnku čaká operácia

Na záverečných sedem zápasov súťažného ročníka KHL 2018/2019 bude mať Slovan k dispozícii minimálne 21 hráčov. „Nepomôže nám už Tomáš Hrnka, ktorého čaká operácia menisku,“ doplnil Vajda.

Reprezentanti, ktorí majú súhlas na odchod z klubu, boli podľa informácií Športu aj obranca Michal Sersen a brankár Marek Čiliak. Druhý menovaný by sa mohol po deviatich mesiacoch vrátiť do Komety Brno, s ktorou získal dva majstrovské tituly v Česku. Moravský klub rokuje o jeho návrate už dlhší čas. Záujem o služby slovenskej jednotky z MS 2018 v Dánsku mal aj Třinec.

„Rád by som si predĺžil sezónu o zápasy play-off. K všetkému sa však vyjadrím až vtedy, keď to bude aktuálne,“ uviedol Čiliak pre Šport. O Sersenove služby sa usiloval Liberec, ale nakoniec sa jeho prestup nezrealizuje.

Najhorší tím súťaže

„Športový riaditeľ Slovana Oldřich Štefl rokovanie naťahoval a my sme nestihli vybaviť transfer. Hráč už nemá šancu odísť, lebo potrebujete čas, aby ste s KHL vybavili rozviazanie kontraktu. Škoda, že to nevyšlo,“ skonštatoval tréner a zároveň aj manažér Liberca Filip Pešán. Zo Slovana možno odíde aj český útočník Rudolf Červený. Zamieriť by mohol do švédskej či švajčiarskej súťaže, kam sa dá prestúpiť do 15. februára.

Slovan Bratislava v tejto sezóne KHL dosiaľ odohral 54 zápasov. Nazbieral v nich 27 bodov a je najhorším tímom celej súťaže. Posledný tím Východnej konferencie Admiral Vladivostok uhral o 8 bodov viac. Aktuálne zverenci Vladimíra Országha ťahajú sériu desiatich prehier, v roku 2019 ešte nezískali ani bod.