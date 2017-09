HC Slovan Bratislava dostal šesť gólov od Kazane, na konte má stále iba tri víťazstvá

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava prehrali pred vlastnými fanúšikmi už štvrtý zápas za sebou, v jubilejnom 10. ročníku Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v stredu večer podľahli tímu Ak Bars Kazaň 3:6. Zverenci trénera Miloša Říhu majú z dvanástich duelov na svojom konte iba tri víťazstvá.

Domáci v stredu prehrávali od 6. min gólom Justina Azeveda, ale Juraj Mikúš a Simon Després otočili na 2:1. Hostia potom získali až trojgólové vedenie zásluhou presných zásahov Michaila Gluchova, Jiřího Sekáča, Dmitrija Archipova a Azeveda, Radek Smoleňák však v 46. min skorigoval. Náskok Kazane však poistil v 51. min Sekáč a skóre sa už potom nezmenilo. Zápas na domácej strane nedohrali pre zranenie dvaja skúsení obrancovia – Cam Barker a kapitán Andrej Meszároš.

Po strede má bratislavský klub na svojom konte 12 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu priebežne patrí 11. pozícia. Najbližšie sa Slovan predstaví vonku, v sobotu 23. septembra o 16.00 h SELČ nastúpi na ľade ruského klubu Viťaz Podoľsk. Nasledujúci domáci duel čaká na Slovan v stredu 27. septembra o 19.00 h rovnako proti Podoľsku.

Kontinentálna hokejová liga (KHL)

streda

HC Slovan Bratislava – Ak Bars Kazaň 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Góly: 18. J. Mikúš (Smoleňák, Després), 25. Després (Skalický), 46. Smoleňák (Viedenský, Ebert) – 6. Azevedo (Sekáč, A. Markov), 25. Gluchov (A. Popov), 31. Sekáč (A. Markov, Lander), 43. Archipov (Musin, A. Popov), 44. Azevedo (Sekáč), 51. Sekáč (Zacharčuk)

Vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jeřábek (ČR), Ravodin – Kučava, Novikov (všetci Rus.), 6674 divákov

Zostavy:

Slovan: Štěpánek – Barker, Ebert, Meszároš, Taimi, T. Voráček, Švarný, Després, Boldižár – Kašpar, Colby Genoway, Řepík – T. Hrnka, J. Mikúš, Smoleňák – A. Šťastný, Viedenský, Skalický – Sloboda, Sádecký, Marek Hecl

Kazaň: Garipov – Zacharčuk, Musin, Jarullin, A. Markov, Abrosimov, Tokranov, Sidorov – Gluchov, A. Popov, Archipov – Azevedo, Lander, Sekáč – Klinkhammer, V. Tkačov, Galijev – Jazkov, Malychin, Lukojanov

I. tretina

Začiatok duelu nevyšiel Slovanu podľa predstáv. V úvode piatej minúty putoval na trestnú lavicu Švarný, vzápätí šli „belasí“ do troch a dvojnásobnú presilovku hostia využili na gól – Sekáč popred bránku prihral Azevedovi a hokejisti Kazane viedli 1:0. Početnú výhodu potom Slovan nepretavil na vyrovnanie a hostia už v rovnovážnom stave dosiahli druhý gól, ale rozhodcovia ho neuznali pre postavenie útočiaceho hráča v bránkovisku, čo potvrdil aj videorozhodca.

II. tretina

Slovan pridal druhý presný zásah v 25. min, keď puk z hokejky obrancu Desprésa skončil v súperovej bránke aj zásluhou nedorozumenia gólmana Garipova so skúseným obrancom A. Markovom. Radosť bratislavského publika trvala iba 11 sekúnd, pretože Štěpánka z pravého kruhu prestrelil Gluchov. V 31. min najprv arbitri nemohli uznať gól hostí pre posunutú bránku Slovana, no vzápätí sa Sekáč dostal medzi kruhmi k puku a hokejista Kazane opäť viedli. Nasledovala séria vylúčení na oboch stranách bez gólového efektu.

III. tretina

Na začiatku tretej dvadsaťminútovky sa Slovan ubránil pri vylúčení Viedenského, ale Archipov potom dorážkou zvýšil vedenie hostí na 4:2 a o ďalších 60 sekúnd neskôr Azevedo využil presnú prihrávku od Sekáča. Smoleňák potom využil presilovku dorážkou Viedenského strely, ale v 51. min Sekáč poistil náskok Kazane. To bolo zo strany oboch tímov všetko, skóre sa už do konca duelu nezmenilo.

Hlasy:

Miloš Říha (tréner Slovana): „Začali sme dobre, ale takticky sme duel nezvládli. Proti takému súperovi nemôžeme otvoriť hru. Viedli sme 2:1 a mali dosť šancí, no nepremenili sme ich. Súper hral efektívne a zaslúžene zvíťazil. Na tribúny si nenašlo cestu veľa priaznivcov a tí mužstvo príliš nepomohli. Chlapci na ľade bojovali, aby dosiahli lepší výsledok a pritiahli do publika viac ľudí. U Barkera sa nepotvrdilo podozrenie na otras mozgu, u Meszároša ešte presne nevieme, ako na tom je.“

Zinetuľa Biľaletdinov (tréner Kazane): „Mám radosť z tohto výsledku. Obe mužstva previedli zaujímavý duel, ktorý sa musel divákom páčiť. Musím mojich chlapcov pochváliť za predvedenú hru.“

Radek Smoleňák (útočník Slovana): „Proti tímu ako Kazaň nemôžeme hrať zle viac striedaní za sebou, pretože je to tak dobrý tím, že to zužitkuje. Za rýchle dva góly v úvode tretej tretiny si môžeme sami, nikto iný. Navyše, dali sme počas duelu gól a v ďalšom striedaní hneď inkasujeme. Nie je to tak, že nás súperi výrazne prevyšujú, ale za zlé výsledky si môžeme sami.“

Ivan Švarný (obranca Slovana): „Dostali sme góly z dorážok a je ťažko hrať proti súperovi, ktorý je rozbehnutý a zo všetkého dáva góly. Keby som vedel, čo nášmu tímu chýba, isto by som povedal, ale netuším.“