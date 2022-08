Slovan čaká Mostar a je to posledná šanca, aby v tejto sezóne pokračoval v pohárovej Európe

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava má poslednú príležitosť zahrať si v jeseni v pohárovej Európe, vo štvrtok sa predstaví na pôde bosnianskeho šampióna HŠK Zrinski Mostar v úvodnom dueli play-off o účasť v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023.

Nigérijský stredopoliar Uche Agbo si myslí, že „belasí“ sú pripravení na ďalší náročný dvojzápas. Naladili sa naň triumfom 5:1 nad Liptovským Mikulášom v ostatnom kole najvyššej domácej súťaže.

„Po Olympiakose sme boli smutní. Vynaložili sme veľké úsilie, ktoré, žiaľ, neprinieslo želaný výsledok. Nemali sme však zvesené hlavy, čo sme dokázali vysokým víťazstvom v nedeľu v lige. Päť gólov do siete Liptovského Mikuláša len pomohlo nálade v kabíne. Sme pripravení na cestu do Bosny a Hercegoviny, kde urobíme maximum pre dobrý výsledok smerom do odvet,“ uviedol 26-ročný Agbo pre oficiálny web Slovana.

Posledné zápasy ho povzbudili

Agbo má v tejto sezóne dobrú formu, potvrdil ju v domácej odvete proti gréckemu majstrovi a darilo sa mu aj v ostatnom ligovom zápase.

„Pre futbalistu je možnosť naskočiť do takého zápasu ako vo štvrtok splneným snom. O to máme väčšiu motiváciu uspieť proti Mostaru, aby sme si vybojovali ďalšie takéto duely v EKL. Posledné zápasy ma povzbudili. Na svojej pozícii mám hráčov ako Kuco či Jaba, v strede poľa je veľká konkurencia. O tej je však silný tím. Keď príde šanca, snažím sa jej vždy chopiť a ukázať, čo vo mne je,“ tvrdí hráč so skúsenosťami zo španielskej La Ligy.

Neľahký súper

Úradujúci majster Bosny a Hercegoviny nebude jednoduchý súper. V kvalifikácii Ligy majstrov ho vyradil moldavský Šeriff Tiraspoľ s jediným streleným gólom v dvojzápase, v EKL Mostar prešiel cez albánsky KF Tirana a kazašský Tobol Kostanaj. Agbo verí, Slovan nezostane bez účasti v pohárovej Európe.

„Vynaložili sme veľa úsilia, aby sme sa dostali až sem. Bola by škoda nevyužiť to. Tesne nám to nevyšlo v Lige majstrov i Európskej lige, no chceme sa chopiť tejto šance v Európskej konferenčnej lige. Túžime po ďalších veľkých dueloch,“ doplnil Nigérijčan.