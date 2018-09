Slovan má fazónu, tvrdí bývalý hráč „belasých“ Grendel. Spartaku by rád pomohol získať tri body

TRNAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Erik Grendel si 4,5 roka obliekal dres ŠK Slovan Bratislava (2009 – 2014), od leta je však oporou asi najväčšieho rivala „belasých“ – FC Spartak Trnava, úradujúceho majstra.

Prestížny vzájomný duel týchto dvoch tímov, už 152. v poradí, sa uskutoční v sobotu 29. septembra o 18.00 h v trnavskej City Arene na Štadióne Antona Malatinského v rámci 10. kola Fortuna ligy.

„Čaká ma naozaj špecifický zápas. V Slovane som strávil dlhý čas. Musím si udržať čistú hlavu, pretože chcem pomôcť Trnave k zisku troch bodov,“ vyjadril sa Grendel v rozhovore na oficiálnom webe najvyššej slovenskej súťaže.

Spartak má v nohách viac ťažkých zápasov

Futbalistom Spartaka sa síce pod vedením českého kormidelníka Radoslava Látala podarilo postúpiť do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019, v ktorej začali minulý týždeň 20. septembra svoju púť domácim víťazstvom 1:0 nad belgickým Anderlechtom Brusel, vo Fortuna lige však jednoznačne zaostávajú za očakávaniami.

„Andelom“ po 9. kole momentálne patrí v dvanásťčlennom pelotóne až 9. miesto so ziskom 8 bodov (bilancia: 2 – 2 – 5, skóre 7:8). Slovan, ktorý ešte neprehral, je lídrom tabuľky s 23 bodmi (bilancia: 7 – 2 – 0, skóre 21:9). Grendel verí, že v takýchto derby sa zvyknú rozdiely „zmazať“, aj ten súčasný priepastný pätnásťbodový.

„Verím, že áno. V sobotu to bude náročný zápas. Slovan má fazónu, ale my máme v tejto sezóne v nohách viac ťažkých stretnutí ako oni. To by mohla byť naša výhoda. Verím, že tento súboj bude mať európske parametre a takisto veľký náboj. Očakávam veľa ľudí a verím, že to zvládneme,“ poznamenal 29-ročný stredopoliar (nar. 13. októbra 1988), ktorý nemá problémy uchrániť sa pred prehnanou motiváciou: „Už som dosť skúsený na to, aby som si poradil s emóciami. Pripravím sa na zápas proti Slovanu tak, aby som bol prospešný mužstvu a vyhol sa hlúpostiam na ihrisku.“

Nerád odkazuje iným niečo cez médiá

Handlovský rodák má v „belasom“ tábore už len pár kamarátov z hráčskeho pôsobenia v bratislavskom klube. „Napríklad Kornela Salátu, s ktorým som približne v rovnakom čase začínal v Slovane. Na pár tréningoch som zažil aj brankára Dominika Greifa. Z mužstva už nepoznám nikoho iného, no pri tíme sú ľudia, ktorí tam boli aj počas môjho pôsobenia. Vedúceho mužstva Jána Švehlíka považujem za najlepšieho človeka v klube. Veľmi si vážim aj kustóda Jána Beniaka,“ vyjadril sa Grendel, ktorý nemá rád hecovačky a „zabŕdanie“ do protivníka: „Nechajme to na ihrisko, nech sa rozhodne tam a nech vyhrá lepší. Neuznávam prekáračky tohto typu. Nepatrím medzi tých, ktorí by cez médiá niečo odkazovali iným. Radšej si to rozdám na trávniku.“

Bývalý futbalista Dubnice (2005 – 2009), spomenutého Slovana a poľského Górnika Zabrze (2015 – 2018) ponúkol recept na blížiaci sa ligový duel proti bratislavskému tímu. „Návod na Slovan nám možno dali hráči Rapidu Viedeň v predkole Európskej ligy. Súperovi strpčili hru vysokým napádaním a dôrazom. Slovanisti sú výborní futbalisti, no nemajú radi, keď súper pritvrdí. Toho by sme sa mali držať.“

Nebál sa negatívnych ohlasov

Nebýva zvykom, že napriek slovanistickej minulosti si niekto rýchlo získa trnavských priaznivcov. Grendel si svojou prácou na trávniku naklonil tribúny.

„Nebolo to jednoduché,“ priznal na webe fortunaliga.sk Erik Grendel a dodal: „Fanúšikovia sa na môj príchod pozerali z rôznych uhlov pohľadu. Mnohí určite neverili, že sa takto rýchlo udomácnim v Trnave. Bol som však presvedčený, že futbal hrať viem a Spartak bude mať zo mňa úžitok. Nebál som sa negatívnych ohlasov. Som rád, že to takto dopadlo a divákom ďakujem za podporu. Dôveru som si musel zaslúžiť na ihrisku. Keby som ponúknutú šancu nevyužil, na mojom mieste by hral niekto iný. Som rád, že som na trávniku a budem sa snažiť vydržať tam čo najdlhšie. Som víťazný typ, nerád prehrávam a myslím si, že takúto mentalitu potrebuje každá kabína. Budem sa snažiť zakaždým strhnúť chlapcov k tomu, aby sme išli vždy za víťazstvom a aby sme neboli spokojní s remízou ako naposledy v nedeľu v Dunajskej Strede, keď sme za stavu 2:2 začali zbytočne brániť, napokon sme v závere inkasovali a súperovi tesne podľahli. Chcem prenášať na chlapcov víťaznú mentalitu.“