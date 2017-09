Slovan má záujem o návrat Václava Nedorosta, prebiehajú rokovania

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Český útočník Václav Nedorost sa možno vráti do hokejového Slovana Bratislava.

Tréner „belasých“ Miloš Říha už v piatok po domácej prehre v nadnárodnej KHL s Neftechimikom Nižnekamsk avizoval, že má záujem o tohto skúseného centra. Ten aktuálne pôsobí v rodných Českých Budějoviciach.

„Máme s ním dohodu, ale či sa to dotiahne zajtra alebo o mesiac, to je medzi ním, vedením klubom a jeho agentom,“ povedal Říha. Prebiehajúce rokovania neskôr potvrdil aj 35-ročný hokejista aj jeho agent Vladimír Vůjtek mladší. „O tejto možnosti rokujeme, zatiaľ k tomu nemôžem povedať viac,“ cituje Vůjtka portál hokej.cz. „Ak by sa Vašek vrátil do Slovana, bolo by to len do januára. Pred uzávierkou prestupov v českých súťažiach by šiel späť do Českých Budějovíc. Nemá však cenu predbiehať, nič nie je dohodnuté,“ pokračoval manažér.

Václav Nedorost strávil v Slovane Bratislava predchádzajúce tri sezóny, v KHL za „belasých“ odohral 131 stretnutí vrátane play-off s bilanciou 31 gólov a 26 asistencií. V ostatnom ročníku ho zabrzdilo zranenie, pripísal si len 36 štartov (8+5).