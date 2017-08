Slovan nezvládol záver, Vaščák zachránil bod pre Senicu

SENICA 4. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti FK Senica si vybojovali bod za remízu 1:1 so Slovanom Bratislava v piatkovom stretnutí 3. kola najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy 2017/2018. “Belasí” sa dostali do vedenia už v úvode zápasu gólom Jakuba Mareša z 2. min. Nerozhodný výsledok zariadil zásahom v 81. min skúsený Blažej Vaščák, ktorý podpísal zmluvu so Záhorákmi iba niekoľko hodín pred začiatkom duelu. Slovan zaváhal prvý raz v tomto súťažnom ročníku, kým pre súpera to je premiérový bodový zisk.

FORTUNA LIGA 2017/2018 – 3. KOLO:

FK Senica – ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:1)

Góly: 81. B. Vaščák – 2. J. Mareš, ŽK: 23. Romulo, 74. J. Medvedev – 27. L. Droppa, 38. Rundič, 42. Hološko, rozhodovali: Marhefka – D. Hrčka, Ádám, 1353 divákov

Zostavy:

Senica: Plach – Otrísal, Ranko, Jarabica, J. Medvedev – Richtárech – Pentecost Ikedinachi Obiechina, J. Krč (77. Červeňák), B. Vaščák (85. Reľovský), Martišiak – Romulo Silva (65. Smékal)

Slovan: Greif – Kotula, Saláta, Rundič, Sekulič – Schet (79. F. Oršula), L. Droppa (62. De Kamps), V. Savičevič (86. De Sa), Hološko – J. Mareš, Čavrič