Slovan porazil vo Fortuna lige Žilinu na jej trávniku a teší sa z rekordného desiateho titulu

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 2. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2019/2020 na trávniku MŠK Žilina 3:2 a v trojzápasovom predstihu spečatili zisk majstrovskej trofeje. V novodobej ére samostatnej SR ukoristili rekordnú desiatu trofej.

„Belasí“ momentálne majú pred druhými „šošonmi“ nepreklenuteľný 13-bodový náskok. Slovan bol suverénny od začiatku ligového ročníka a ani prestávka spôsobená koronakrízou ho nezastavila na ceste za titulom.

Slovan predĺžil sériu bez prehry

„Slovanisti“ obhájili titul z uplynulej sezóny 2018/2019. Vlani ešte pod vedením Martina Ševelu triumfovali po piatich rokoch. V sobotu mužstvo trénera Jána Kozáka ml. zároveň predĺžilo sériu bez prehry vo Fortuna lige na 17 zápasov.

Od septembrovej prehry v Dunajskej Strede 2:5 slovanisti štrnástykrát vyhrali a len trikrát remizovali. Žilina prvýkrát prehrala v kalendárnom roku 2020 a rovnako prvýkrát pod vedením trénera Pavla Staňa.

„Znie to výborne. Moja prvá sezóna vo veľkom klube ako tréner a bol z toho nádherný rok s účasťou v skupinovej fáze Európskej ligy a majstrovským titulom. Je to vysnívané a ja si to užívam. Bolo to náročné, lebo vlani v lete tí istí hráči boli po vypadnutí v Lige majstrov u ľudí ´žoldnieri´ teraz oslavujú titul a prehrali v celej domácej sezóne iba jeden zápas. Robíme to so srdcom, verím, že ešte spolu zažijeme ďalšie pekné okamihy a budeme sa ešte zlepšovať. Ani teraz nechceme poľaviť do konca sezóny. Chceme ešte vyhrať aj Slovenský pohár a byť úspešní a v ligových zápasoch do konca nadstavby. Oslavy prídu na rad až v poslednom zápase v Trnave,“ uviedol v prvej reakcii pre RTVS tréner Slovana Bratislava Ján Kozák ml.

Cesta k titulu bola náročná

„Je to pekné obhájiť titul na rovnakom mieste. Sme veľmi radi. Boli by sme ešte radšej, keby bol sektor plný našich fanúšikov, ale situácia je taká, že sa to nemohlo stať. Titul je však titul, ten sa vždy ráta. Naša cesta bola náročná, najmä jesenná časť, lebo tam sme mali veľa pohárových zápasov. Sme radi, že sme to zvládli tak, ako sme to zvládli,“ skonštatoval brankár Slovana Dominik Greif.

„Gratulujem Slovanu k titulu. Snažili sme sa od začiatku hrať futbal, ale dostali sme lacné dva góly. Potom to už bolo ťažké otočiť proti skúsenému Slovanu, ale do konca sme nepoľavili v aktivite. Tento zápas nás určite posunie dopredu, lebo sme ukázali progres, hrali sme aktívne a vysoko dopredu. Slovan má veľkú kvalitu a zaslúžene má titul,“

uviedol tréner MŠK Žilina Pavol Staňo.

V tejto sezóne sa predtým vo dvoch vzájomných ligových meraniach síl Žiliny a Slovana zrodili dva nerozhodné výsledky. Tímy sa stretli aj v osemfinále pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2019/2020, kde bol úspešnejší Slovan (2:0).

Dva góly strelili Slovinci

Rovnako ako pred rokom, aj tentoraz Slovan dopísal „majstrovskú bodku“ na žilinskom trávniku. Vtedy to bolo po suverénnej výhre 3:0, teraz si „belasí“ proti žilinskej omladine vystačili aj s víťazstvom 3:2.

Hostí nasmeroval za „majstrovským“ víťazstvom už v 5. min Kenan Bajrič, keď zužitkoval center Davida Holmana. Po polhodine hry viedli favorizovaní hostia už 2:0. Po akcii Mohu skóroval do prázdnej bránky ďalší Slovinec vo farbách Slovana Alen Ožbolt.

V nadstavenom čase prvého polčasu žilinský mladík Patrik Myslovič znížil na 1:2, ale už osem minút po zmene strán pridal tretí gól Slovana Moha a spečatil tak úspešnú obhajobu titulu.

V čase, keď hostia už čakali na záverečný hvizd, Žilinčania v nadstavenom čase predsa len ešte znížila na 2:3 vďaka striedajúcemu Poliakovi Dawidovi Kurminowskému. Toto skóre sa už nemenilo, lebo po rozohraní lopty ihneď nasledoval záverečný hvizd.