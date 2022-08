Slovan si zaistil európsku jeseň, v napínavej odvete proti Mostaru ich zachránil penaltový rozstrel (foto+video)

Slovenský futbal bude mať svojho zástupcu v jesennej časti klubových pohárových súťaží. Úradujúci šampión ŠK Slovan Bratislava sa prebojoval do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy 2022/2023, v play-off vyradil tím HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny.

„Belasí“ po minulotýždňovej prehre u súpera 0:1 triumfovali v domácej odvete po deväťdesiatich minútach 1:0 a vynútili si predĺženie. V ňom však inkasovali gól, no dokázali naň reagovať v úplnom závere nadstaveného času. Na rad prišiel penaltový rozstrel a v ňom Bratislavčania uspeli.

Zo šiestich duelov v EKL sa tak teší slovenský majster, ktorý mená súperov spozná v piatok popoludní.

V penaltovom rozstrele uspeli prvý raz

Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho boli počas prvého polčasu lepší, no z ôsmich streleckých pokusov smeroval na bránku hostí len jediný a ani ten nezaskočil gólmana Josipa Čondriča. Po zmene strán vyšlo domácemu koučovi striedania v 66. minúte, keď na hraciu plochu prišli Lukáš Pauschek a Eric Ramírez. Boli v hre len minútu a práve ich spolupráca priniesla gól, keď center Pauscheka z pravej strany usmernil do hosťujúcej bránky venezuelský útočník.

Slovan si vynútil predĺženie, v jeho prvej časti však inkasoval od Igora Saviča a zdalo sa, že aj bez penaltového rozstrelu ďalej postúpi klub z Mostaru. Navyše, od 118. minúty hral bratislavský tím bez vylúčeného Jabu Kankavu. V závere ešte domáci zmobilizovali sily a Eric Ramírez akrobatickou koncovkou už v nadstavenom čase predĺženia zariadil pokutové kopy.

V nich sa počas prvých piatich sérií nemýlil ani jeden exekútor. V šiestej neuspel ani jeden futbalista, v siedmej za hostí prestrelil Matija Malekinušič a na domácej strane rozpútal veľkú radosť srbský legionár Aleksandar Čavrič.

Zaujímavosťou je, že Slovan Bratislava v pohárovej Európe uspel v penaltovom rozstrele vôbec prvýkrát. V minulosti nepochodil proti čiernohorskej Sutjeske Nikšič (2019/2020), o dva roky neskôr proti fínskemu KuPS Kuopio a pred dvoma týždňami ani v meraní síl proti gréckemu Olympiakosu Pireus.

Prežívajú neskutočné emócie

„Asi tomu uverím až zajtra. Veľmi sme to chceli a vedeli sme, že sme prvý zápas pokazili. Vedeli sme, že to bude takto ťažké. Chceli sme hrať pohárovú Európu aj v jeseni a dnes sme si to vybojovali. Dokázali sme, že vieme hrať, len musíme makať celý zápas. Neskutočné emócie,“ povedal v prenose RTVS domáci brankár Adrián Chovan a autor rozhodujúceho pokutového kopu doplnil: „Znamená to pre mňa veľa. Vedeli sme, že ak nepostúpime, sezóna bude akoby stratená. Veľmi sme chceli hrať v skupine. Našťastie sa to podarilo.“

Priklonilo sa k nim šťastie

Slovan hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.

„Bol to fantastický zápas, ťažký od začiatku. Takýto scenár asi nenapíše ani režisér Alfred Hitchcock. Súper nedal dve penalty a my len jednu, preto sme postúpili. K nám sa priklonilo aj šťastie. Som rád, že som tréner Slovana, je to veľký zážitok. Prebojovať sa do Ligy majstrov či Európskej ligy je ešte ťažšie, pokúsime sa o to o rok,“ zhodnotil tréner Vladimír Weiss starší.