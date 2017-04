Slovan tesne zvíťazil aj v odvete proti Michalovciam, postúpil do finále Slovnaft Cupu

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) – Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili nad hráčmi MFK Zemplín Michalovce 1:0 v utorňajšom odvetnom zápase semifinále Slovnaft Cupu 2016/2017 a postúpili do finále pohára.

Jediný gól duelu strelil v 9. min maďarský útočník “belasých” Tamás Priskin. Slovan zvíťazil v prvom dueli na trávniku Michaloviec 2:1. Meno ďalšieho finalistu bude známe v stredu po stretnutí MFK Skalica – FK Poprad (17.00 h, prvý zápas 0:1).

Futbal – Slovnaft Cup 2016/2017 – semifinále – odveta:

ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce 1:0 (1:0) – prvý zápas: 2:1, Slovan postúpil do finále

Gól: 9. Priskin, ŽK: 39. Šimčák (Michalovce), rozhodovali: Očenáš – D. Hrčka, Chládek

Zostavy:

Slovan: J. Mucha – B. Sekulič, Saláta, Rundič, F. Kubík – De Sa, De Kamps, V. Savičevič (69. T. Kóňa), Priskin – Soumah (87. Vittek) – F. Oršula (75. Damnjanovič)

Michalovce: M. Kira – T. Sedlák, P. Kavka, Sipľak, Šimčák – Qose – I. Žofčák (59. Serečin), Dimitriadis (59. Bragin), S. Danko, Koscelník – Regáli (82. Kushta)

Reakcie:

Ivan Vukomanovič (tréner Slovana): “Naším jednoznačným cieľom bolo postúpiť do finále. Už prvý duel v Michalovciach bol náročný a po sobotňajšom zápase v Dunajskej Strede sme vedeli, že ani odveta nebude jednoduchá. V posledných týždňoch sme stratili veľa síl. Mali sme nahustený program, mnoho hráčov nastúpilo aj za reprezentačné výbery. Niektorí nám chýbali či chýbajú pre zdravotné problémy a už v Dunajskej Strede sa to prejavilo. Dnes sme sa chceli prezentovať kompaktnosťou a silou v osobných súbojoch. Ak by sme s takým súperom ako Michalovce neboli úspešní v súbojoch, dostali by sme sa do problémov. Dôležité bolo, že sa nám podarilo premeniť hneď prvú šancu a potom sme kontrolovali priebeh zápasu. Okrem jednej príležitosti v druhom polčase sme Michalovce do nebezpečných situácií nepúšťali. Sme šťastní, že sme postúpili. Súperovi ďakujem za férový zápas. V máji sa stretneme ešte raz, štyri duely s jedným tímom v jednej časti sezóny sú naozaj nezvyčajné. Teraz sa však musíme pripravovať na každý ďalší zápas. V Ružomberku možno pristúpime k istej rotácii a niektorým hráčom možno doprajem oddych.”

Anton Šoltis (tréner Michaloviec): “Do Bratislavy sme prišli so snahou urobiť ešte malý športový zázrak, ale nepodarilo sa nám to. V prvom polčase sa hral futbal medzi šestnástkami, veľa šancí nebolo. Domáci dali hneď z prvej gól a išli do vedenia. Proti takému súperovi ako Slovan si veľký počet príležitostí nevytvoríte. My sme mali v prvom polčase dve pološance, ktoré sme nedotiahli do úspešného konca. V druhom sme si vypracovali jednu čistú. Žiaľ, ani tú sme nepremenili. Ak by sme to dokázali, možno by sme ešte záver zdramatizovali. Nestalo sa, a tak Slovan vyhral zaslúžene. Gratulujem mu k postupu do finále.”