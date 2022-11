Slovanu stačí vo Vilniuse neprehrať a postúpi do play-off Európskej konferenčnej ligy. Pôjdeme do toho naplno, tvrdí Zmrhal

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava je blízko k postupu do jarnej vyraďovacej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023, vo štvrtkovom záverečnom zápase H-skupiny na pôde litovského Žalgirisu Vilnius mu stačí neprehrať.

„Belasí“ sú momentálne na čele tabuľky s ôsmimi bodmi, rovnako osem bodov má aj druhý FC Bazilej zo Švajčiarska. Tretí je arménsky Pjunik Jerevan so šiestimi bodmi a litovský Žalgiris je štvrtý so ziskom piatich bodov.

Všetko majú vo svojich rukách

„Skupina je vyrovnaná, no my sme sa dostali do dobrej pozície. Na prvom mieste máme všetko vo svojich rukách a môžeme sa koncentrovať výhradne na seba. Nemusíme čakať na výsledok druhého zápasu v Jerevane. Chceme si to uhrať sami a určite nerozmýšľame tak, že aj bod by zaistil postup. Je tu športová motivácia v podobe prvého miesta. Navyše, hrať na remízu by bolo veľmi zradné. Pôjdeme do toho naplno s túžbou po víťazstve,“ povedal český stredopoliar Slovana Jaromír Zmrhal pre oficiálny klubový web.

Slovan Bratislava v prvom vzájomnom súboji doma remizoval so Žalgirisom 0:0. Hráči Vilniusu pred vlastnými fanúšikmi v dueloch H-skupiny zdolali Pjunik 2:1 a podľahli Bazileju 0:1.

„Čaká nás tam umelá tráva, na ktorú sú domáci zvyknutí. Je to špecifické, na umelom povrchu má lopta iný odskok, hra je celkovo iná. Vo Vilniuse však hrali všetci a ja odmietam hľadať akékoľvek výhovorky. Treba sa tomu aj v tréningovom procese čo najlepšie prispôsobiť, pripraviť sa a cez maximálne nasadenie dosiahnuť želaný výsledok,“ uviedol 29-ročný Zmrhal.

Spoliehajú sa aj na fanúšikov

Skúsený český futbalista verí, že „belasým“ vo štvrtok o 18.45 h SEČ opäť pomôže podpora od fanúšikov priamo na štadióne.

„Aj v Bazileji sme našich priaznivcov cítili. Vždy poteší, keď vidíme, že za nami merali cestu a prišli nás podporiť. Veríme, že ich bude počuť aj vo Vilniuse. Nemali sme ideálny vstup do skupiny, no zdvihli sme sa a aj vďaka našim fanúšikom sme späť v hre. Tak to poďme spoločne dotiahnuť do konca,“ dodal Jaromír Zmrhal.

Slovan Bratislava hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.