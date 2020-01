Slovenké biatlonistky mali v Ruhpoldingu skvelý úvod, Nórky ostávajú v štafete nezdolané

Aj štvrté štafetové preteky žien v rámci Svetového pohára v biatlone 2019/2020 sa skončili víťazstvom reprezentantiek Nórska. Severanky potvrdili v nemeckom Ruhpoldingu úlohu favoritiek a v tejto sezóne sú naďalej nezdolané. Prvýkrát v aktuálnom ročníku v cieli klasifikovali aj biatlonistky Slovenska – kvarteto Ivona Fialková, Terézia Poliaková, Paulína Fialková a Veronika Machyniaková obsadilo 14. miesto.

Ivona Fialková odovzdávala piata

Nórsky tím urobil v porovnaní s pretekmi v Oberhofe menšie zmeny na jednotlivých úsekoch. Tentokrát finišovala Marte Olsbuová Röiselandová, ktorá si v súboji o víťazstvo poradila s Francúzkou Justine Braisazovou. Zaujímavosťou je, že zatiaľ všetkých sedem tohtosezónnych štafiet mužov či žien sa skončilo triumfom „krajiny fjordov„. Už tretie pódium v sezóne si pripísali na konto Švajčiarky, rovnako ako v rakúskom Hochfilzene boli tretie.

Ivona Fialková začala slovenskú štafetu veľmi dobre. V takmer ideálnych streleckých podmienkach síce musela využiť jeden náhradný náboj, ale vďaka kvalitnému bežeckému výkonu odovzdávala na výbornej piatej priečke. „Chcela som všetkým dokázať, že na to mám. Dnešnú štafetu beriem ako také ospravedlnenie za to, čo sa stalo v Oberhofe. Takisto som chcela ukázať, že som vhodná na prvý úsek. Dobre sa mi bežalo a padalo mi to aj na strelnici, takže som spokojná,“ povedala rodáčka z Brezna v rozhovore pre RTVS.

Debutantka Veronika Machyniaková

Terézia Poliaková sa v streľbe v stoji poriadne natrápila, ale napokon sa vyhla trestnému okruhu. Po polovici pretekov figurovalo Slovensko na 17. mieste s mankom takmer dvoch minút na priebežne vedúce Francúzsko.

Paulína Fialková vytiahla družstvo spod Tatier na svojom úseku o tri priečky vyššie a štafetu odovzdala debutantke Veronike Machyniakovej. Tá pri svojej štafetovej premiére vo Svetovom pohári trafila všetkých desať terčov a finišovala štrnásta.