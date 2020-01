Slovenky na ME vo vodnom póle po debakli s Ruskami vysoko podľahli aj Maďarkám

Slovenskej ženskej vodnopólovej reprezentácii nevyšiel ani druhý zápas na majstrovstvách Európy v maďarskej Budapešti.

Slovenky v pondelok večer prehrali v základnej A-skupine s domácimi Maďarkami 2:20, hoci v úvodnej štvrtine dokázali prakticky okamžite odpovedať na otvárací gól favoritiek.

Na 1:1 vyrovnala Miroslava Stankovianska. Svoj druhý gól dosiahlo družstvo zásluhou Daniely Kátlovskej, ktorá skorigovala na priebežných 2:13.

Slovenky na ME vo vodnom póle 2020 program a výsledky nedeľa 12. januára: Slovensko – Rusko 2:31 (0:9, 0:5, 1:8, 1:9)

pondelok 13. januára: Slovensko – Maďarsko 2:20 (1:5, 0:5, 1:4, 0:6)

streda 15. januára: Grécko – Slovensko (14.30)

piatok 17. januára: Slovensko – Srbsko (17.30)

nedeľa 19. januára: Slovensko – Chorvátsko (13.00)

Zverenkyne trénera Milana Henkricha vstúpili do turnaja v nedeľu prehrou s favorizovaným výberom Ruska vysoko 2:31. Pre slovenské hráčky vo vodnom póle to bol prvý zápas na ME po dlhých 27 rokoch.

V utorok majú Slovenky voľno, v stredu 15. januára o 14.30 h nastúpia proti Grékyniam. V utorok 14. 1. čaká prvý duel na turnaji mužov SR, v A-skupine nastúpia o 11.30 h proti tímu Čiernej Hory.