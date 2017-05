Slovenská biatlonistka Jana Gereková oznámila koniec kariéry

BRATISLAVA 10. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská biatlonová reprezentácia žien prišla pred olympijskou sezónou o svoju oporu, koniec kariéry oznámila Jana Gereková. Pre denník Šport to potvrdila 32-ročná rodáčka z Liptovského Mikuláša, prvý raz o tom informovala už na minulotýždňovom vyhodnotení sezóny Slovenského zväzu biatlonu.

Má problémy s kolenami

K rozhodnutiu ju vraj viedol najmä zdravotný stav a problémy s kolenami, pre ktoré predčasne ukončila aj uplynulý ročník.

“Aj to zohralo svoju rolu, ale aj moje výsledky na majstrovstvách sveta v Hochfilzene. Zistila som, že už to nie je to, čo bolo. Ísť na olympiádu iba na výlet, či byť tam len do počtu, nie je pre mňa motivácia. Viem, že už nemám na to, aby som dosiahla v Pjongčangu v individuálnych súťažiach cenný výsledok,” povedala pre Šport Gereková, ktorá si odkrútila vo Svetovom pohári 11 ročníkov, nazbierala 11 umiestnení v elitnej desiatke.

Štartovala na troch olympiádach

Bola na troch zimných olympijských hrách a ôsmich majstrovstvách sveta. Získala striebro v miešanej štafete na ME 2016 a štyri bronzové medaily z MS v letnom biatlone. Po sezóne 2014/2015 ju vyhlásili za kráľovnú biatlonovej stopy v SR.

Gereková bude na ZOH 2018 chýbať aj ženskej štafete. “Ja si to uvedomujem. Nemôžem však za to, že v nej pomaly nemá kto behať. Ja som sa podieľala na tom, aby sme mohli mať štafetu na olympiáde, dala som do toho veľa energie a síl. Bola to moja priorita. Chcela som skončiť už po Soči 2014,” prezradila Gereková.

Jej budúcnosť by sa mala odvíjať od doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a plánovanej svadby s Lukášom Daubnerom, trénerom a servismanom slovenskej biatlonovej reprezentácie.