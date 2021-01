Slovenská filharmónia odvysiela dva koncerty bez publika

Slovenská filharmónia pripravila na koniec januára 2021 dva ONLINE koncerty bez publika. Klavírny recitál Bohdana Kovala a Symfonický koncert s dvoma českými umelcami – dirigentom Petrom Altrichterom a fagotistom Janom Hudečkom. Pozývame vás ich sledovať v utorok 26. a v piatok 29. januára o 19.00 h na stream.filharmonia.sk.

Na utorkovom komornom koncerte sa predstaví mladý ukrajinský klavirista Bohdan Koval. Klavír študoval na Ukrajine a svoje magisterské štúdium ukončil na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde ďalej pokračuje v doktorandskom štúdiu pod vedením profesora Mariana Lapšanského. Bohdan Koval sa úspešne zúčastnil na mnohých medzinárodných klavírnych súťažiach a absolvoval majstrovské kurzy u popredných klaviristov ako napríklad Andrzej Jasiński, Vadym Kholodenko a ď.. Pravidelne koncertuje doma i v zahraničí. V jeho interpretácii si vypočujeme 11 etúd vo forme starých tancov, op. 19 z pera u nás takmer neznámeho autora Viktora Kosenka, ktorý patril k najvýznamnejším ukrajinským skladateľom, pedagógom a klaviristom 1. polovice 20. storočia. Záznam koncertu z Koncertnej siene SF vás pozývame sledovať v utorok 26. januára 2021 o 19.00 h na stream.filharmonia.sk.

Foto: Slovenská filharmónia

Na piatkovom symfonickom koncerte sa po boku orchestra Slovenská filharmónia predstaví mladý český fagotista Jan Hudeček, rodák z Českých Budějovíc. Jan Hudeček sa už ako pätnásťročný stal absolútnym víťazom všetkých kategórii v súťaži dychových nástrojov ( do 30 rokov) na Medzinárodnej súťaži 15. Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “ Citta di Barletta“ v Taliansku. V roku 2014 získal 1. cenu a titul laureáta na Medzinárodnej interpretačnej súťaži Pražská jar. Mladý umelec sa venuje predovšetkým sólovej koncertnej činnosti a rád propaguje súčasnú hudbu pre sólový fagot. Už desať rokov zastáva post sólo fagotistu orchestra Opery Národného divadla v Prahe a od roku 2015 pôsobí aj pedagogicky. So Slovenskou filharmóniou uvedie Koncert pre fagot a orchester Jiřího Pauera, výraznej osobnosti českej hudby 2. polovice 20. storočia. Koncert pre fagot skomponoval ako absolventskú skladbu na AMU v roku 1949. Premiéra zaznela o rok neskôr a v roku 1952 bol koncert zaradený do programu Českej filharmónie. Dnes sa uvádza po celom svete. Jiří Pauer skomponoval viacero koncertov pre rôzne nástroje – fagot, trúbku, hoboj, lesný roh a marimbu. Svoj život zasvätil hudbe, bol dlhoročný riaditeľ Českej filharmónie, riaditeľ Národného divadla, člen rady festivalu Pražská jar….

Program koncertu doplní Hudba z opery Čert a Káča Antonína Dvořáka a Symfónia č. 4 c mol „Tragická“, D. 417 Franza Schuberta. Program zaznie v naštudovaní českého dirigenta Petra Altrichtera, stáleho hosťa sezón Slovenskej filharmónie. Live stream koncertu z Koncertnej siene SF vás pozývame sledovať v piatok 29. januára 2021 o 19.00 h na stream.filharmonia.sk.

Foto: Slovenská filharmónia

