Slovenská filharmónia s Oliverom Dohnányim a Milošom Bihárym ONLINE

Slovenská filharmónia pre aktuálne epidemiologické opatrenia odvysiela štvrtkový symfonický koncert v priamom prenose na našom facebooku a stránke stream.filharmonia.sk.

Program zostavený z diel Glinku, Rachmaninova a Smetanu zaznie pod taktovkou Olivera Dohnányiho. Sólistom večera bude mladý slovenský klavirista Miloš Biháry, v ktorého interpretácii zaznie Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18 Sergeja Rachmaninova.

Na úvod koncertu je na programe predohra k opere Ruslan a Ľudmila Michaila Ivanoviča Glinku. Predlohou opery bola pre skladateľa rovnomenná poéma Alexandra Sergejeviča Puškina. Práve predohra, ktorú si vypočujeme je dodnes najznámejšou časťou tohto diela. Po boku orchestra Slovenská filharmónia sa predstaví mladý klavirista Miloš Biháry, v ktorého interpretácii zaznie Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18 Sergeja Rachmaninova, najpopulárnejší spomedzi skladateľových klavírnych koncertov. Rachmaninov ho skomponoval na prelome dvoch storočí, v rokoch 1900 až 1901. Premiéra sa konala v Moskve v roku 1901 pod vedením Alexandra Silotiho, sólový part hral 28 ročný skladateľ. V druhej časti programu zaznie výber symfonických básní Bedřicha Smetanu z cyklu Moja vlasť, Vltava, Šárka a Z českých luhov a hájov, ktoré sú inšpirované históriou, legendami či malebnými scenériami českej krajiny. Koncert odvysielame o 19.00 h.

Foto: Slovenská filharmónia

MILOŠ BIHÁRY

Je študentom Vysokej školy múzických umení v Bratislave pod vedením Mariana Lapšanského a Jakuba Čižmaroviča. Na klavíri hrá od svojich 4 rokov. Už počas konzervatoriálnych štúdií sa ako sólista trikrát predstavil so Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave v Slovenskej filharmónii. Je víťazom viacerých klavírnych súťaží ako napr. Nitrianska lutna, Schneiderova Trnava, absolútnym víťazom súťaže slovenských konzervatórií a súťaže Piano v modernom rytme v Bojniciach. Na prehliadke Nove tváre jazzu získal cenu za presvedčivý inštrumentálny prejav. Ďalšie ocenenia získal na medzinárodnej klavírnej súťaži Forum per Tasti, ďalej získal ceny Yamaha a Viva Musica Grand Prix. Je jedným z víťazov projektu Talenty Novej Európy a držiteľom mimoriadnej ceny ako najlepší slovenský účastník na Medzinárodnej klavírnej súťaži J. N. Hummela. Zúčastnil sa majstrovských kurzov International Holland Music Session u prof. Mattiho Raekallia z Juilliard School v New Yorku. Absolvoval klavírne recitály v Miláne a v Ríme (pozvanie od maestra Petra Dvorského). So svojou kapelou Miloš Bihary Jazz Funk Brothers získal ocenenie Live Performance za najlepšiu interpretáciu v súťaži JAZZ START UP a vydal svoj debutový album Dont Worry, BIHARY (Hudobný Fond 2019). Popri koncertnej činnosti pôsobí aj pedagogicky na Konzervatóriu v Bratislave.

Foto: Slovenská filharmónia

Quasars Ensemble ONLINE aj s publikom

Komorný koncert renomovaného slovenského súboru Quasars Ensemble z programu BHS odvysiela Slovenská filharmónia v priamom prenose na stránke stream.filharmlnia.sk a na FB SF. V Koncertnej sieni si program zostavený z kompozícii slovenských autorov môže vypočuť obmedzený počet návštevníkov. V piatok 9. 10. 2020 o 19,30 h.

Foto: Slovenská filharmónia

Quasars Ensemble s umeleckým vedúcim Ivanom Buffom uvedú mozaiku diel slovenských autorov. Piatkovým programom členovia súboru reflektujú na tri výročia a dve jubileá skladateľov – popri diele deväťdesiatnika Romana Bergera Requiem da camera zaznie na koncerte premiéra skladby Oh! What a Row! nedávno zosnulého deväťdesiatnika Pavla Šimaia. Súbor si pripomenieme nedožité osemdesiate výročie narodenia Juraja Beneša uvedením skladby Préference a Jozefa Sixtu skladbouTrio pre klarinet, violončelo a klavír. Program doplní skladba Musica Concertino banskobystrického osemdesiatnika Vojtecha Didiho.

Foto: Slovenská filharmónia

Vstupenky na koncert sú v predaji v Pokladnici SF.

Juraj Beneš Préference

Jozef Sixta Trio pre klarinet, violončelo a klavír

Vojtech Didi Musica Concertino

Roman Berger Requiem da camera

Pavol Šimai Oh! What a Row! p r e m i é ra

