Slovenská politická scéna potrebuje alternatívu, ktorá dokáže mobilizovať voličov, tvrdí Simon

BRATISLAVA 6. augusta (WebNoviny.sk) – Čo bude politicky so mnou ešte predpovedať neviem, ale som pripravený pomôcť k zmene v tejto krajine.

Most-Híd sa stal “vazalom”

Povedal pre agentúru SITA nezaradený poslanec Národnej rady SR Zsolt Simon na otázku, či neplánuje vstúpiť do novovznikajúcej politickej strany poslancov NR SR Miroslava Beblavého, Jozefa Mihála a pätice ďalších zákonodarcov.

„Držím im palce. Slovenská politická scéna potrebuje novú alternatívu, ktorá bude vedieť mobilizovať voličov. Slovensko potrebuje, aby tu nevládol Robert Fico (Smer-SD), ani kapitán Andrej Danko (SNS),” uviedol s tým, že koaličná strana Most-Híd sa stala “vazalom”. „ A v prípade, že by bol Most-Híd po voľbách opäť v parlamente, zas by podporoval Smer-SD. Už sú takmer zrastení,” dodal.

Názov strany ešte nie je známy

„Prajem si lepšiu krajinu pre svoje deti. Z politickej skúsenosti viem, že bez hlasov občanov maďarskej národnosti zmenu v krajine nie je možné dosiahnuť. Matematika nepustí,” uzavrel.

Poslanec Beblavý na naše otázky o tom, v akom stave je jeho strana, v súčasnosti odmietol reagovať. V apríli pre Denník N uviedol, že meno strany ešte nemajú, majú už však ďalších podporovateľov.

Nezaradení poslanci nechcú čakať na ľudí z iniciatívy Progresívne Slovensko. „Zhodli sme sa, že na Slovensku chýba politická sila, ktorá by zastupovala ľudí tak, ako ich chceme zastupovať my. A aj na tom, že do toho chceme ísť bez ohľadu na to, ako sa rozhodnú iní,“ povedal pre Denník N.