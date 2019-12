Slovenská pošta pred Vianocami prijme viac ako milión zásielok denne, vydala viacero odporúčaní

Spoločnosť Slovenská pošta, a. s., prijme v predvianočnom období denne priemerne 1,1 milióna zásielok. V tradične najsilnejšom období roka zaznamenáva nárast počtu zásielok, najmä balíkov, o desiatky percent, preto odporúča ľuďom, aby si posielanie zásielok nenechávali na poslednú chvíľu. Štátna poštová spoločnosť o tom informovala vo štvrtok s tým, že napríklad BalíkoBoxy sú ideálne na doručenie zásielky, keďže sú dostupné 24 hodín každý deň v týždni. Sú umiestnené na frekventovaných miestach v obchodných centrách alebo pri veľkých obchodných prevádzkach.

„Prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovenskej pošty si môže zákazník pohodlne sledovať svoju zásielku, v prípade potreby požiadať o jej presmerovanie. Ak potrebuje ísť na pobočku, v aplikácii uvidí počet ľudí na pobočke čakajúcich na službu a môže si vopred naplánovať návštevu pobočky v čase, keď je menej vyťažená,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská. Zároveň si z mobilnej aplikácie môže vybrať aj poradový lístok, čo platí na pobočkách, kde je vyvolávací systém, s ktorým je aplikácia prepojená.

Pozor na zásielky do zahraničia

Odporúčaný posledný termín pre poslanie pohľadnice či listu v rámci Slovenska, aby bol doručený pred Vianocami, je štvrtok 19. decembra. „Ak zákazník podá zásielku na pošte v tomto termíne, je nevyhnutné, aby využil službu doručenia 1. triedou, aby bola zásielka doručená nasledujúci pracovný deň. V prípade, že zákazník chce poslať list alebo pohľadnicu v rámci Slovenska 2. triedou, mal by ju poslať najneskôr v stredu 18. decembra,“ upozornila Rovenská s tým, že zásielka príde adresátovi na druhý pracovný deň po dni podania.

Posielanie zásielok do zahraničia trvá dlhšie a preto Slovenská pošta odporúča poslať zásielku v predstihu. Pohľadnice a listy poslané do krajín Európskej únie sú spravidla doručené do piatich pracovných dní. Predpokladaný čas doručenia do konkrétneho štátu je uvedený na internetovej stránke Slovenskej pošty. „Odporúčaný termín pre poslanie balíka v rámci Slovenska, aby bol doručený pred Vianocami, je pondelok 16. decembra. Slovenská pošta odporúča zákazníkom, aby uviedli mobilné číslo adresáta zásielky vždy pri posielaní balíkov,“ poznamenala Rovenská. Slovenská pošta tak môže adresáta vopred informovať o doručení zásielky a zároveň môže kuriér ľahšie kontaktovať adresáta.

Termíny doručenia sa líšia

Termíny doručenia balíkov do zahraničia sa líšia podľa štátu doručenia. Ľudia by balíky do zahraničia nemali posielať na poslednú chvíľu. „V zimnom období je zvýšené riziko nepriaznivého počasia, čo môže byť príčinou zdržania zásielky v štáte doručenia. Je potrebné tiež myslieť na to, že aj zahraničné poštové podniky zaznamenávajú vo vianočnom období zvýšený počet zásielok,“ poznamenala Rovenská.

Slovenská pošta vo vianočnom a novoročnom období otvorí vybrané pobočky pre verejnosť. Informácie o zmenách otváracích hodín nájdu zákazníci zverejnené na jednotlivých poštách, ako aj na webovej stránke Slovenskej pošty www.posta.sk, či v jej mobilnej aplikácii. V sobotu 21. decembra budú predĺžené otváracie hodiny minimálne o jednu hodinu na približne sto pobočkách, prevažne v okresných a krajských mestách. Zoznam pôšt bude uverejnený na internetovej stránke spoločnosti, informácie o predĺžených otváracích hodinách budú aj na poštách a v mobilnej aplikácii. Všetky pobočky Slovenskej pošty budú zatvorené 24. až 26. decembra. V posledný deň roka, 31. decembra, budú na poštách skrátené otváracie hodiny a 1. januára 2020 budú všetky pobočky zatvorené.