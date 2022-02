Slovenská značka Vjem: Výživové doplnky vytvorené odborníkmi nemajú konkurenciu!

Sme to, čo jeme. Viete, čo dávate svojmu telu? Kvalitná strava a vyvážený jedálniček je základom nášho každodenného fungovania. Cvičíte? O to viac by ste mali dbať na to, čo si servírujete na stôl.

Telo sa dokáže prekonať iba vtedy, ak dostáva pravidelnú a kvalitnú výživu. Iba kvalitné ingrediencie dokážu fungovať ako palivo pre náš organizmus a dokážu nás posúvať k lepším výkonom. Ste fanúšikmi športu telom i dušou alebo patríte skôr k príležitostným športovcom? (Ne)záleží na tom, či absolvujete tréningy v posilňovni niekoľkokrát týždenne, či pestujete skupinové športy alebo vám najviac sedí beh v prírode. Mali by ste si nájsť partnera, ktorý vám pomôže budovať zdravší životný štýl. Ak vám záleží na sebe samom, určite viete, že dobré malé rozhodnutie dnes vedie k veľkým víťazstvám zajtra.

Čo ponúka Vjem?

Mladá rozvíjajúca sa značka Vjem s veľkým potenciálom je odpoveďou na to, čo svojmu telu dopriať, ak chcete žiť zdravo a fit. Plnohodnotný životný štýl plný vitality, pravidelný pestrý a výživný jedálniček vďaka funkčným potravinám a výživovým doplnkom môžete mať aj vy. Vjem ponúka kompletný sortiment vitamínov, doplnkov a suplementov výživy. Lebo sme to, čo jeme. Žite naplno a spoznajte zdravý život plný energie a sily! Doprajte si výrobky, ktoré obsahujú zdravé zložky zamerané na správne fungovanie organizmu a maximalizovanie jeho výkonu a potenciálu. Nechýba proteín, prírodné zložky bez cukru, pridanej chémie a iných zbytočných aditív.

Produkty vyvinuté renomovanými odborníkmi

Za Vjem stoja dlhoroční špecialisti s bohatými skúsenosťami, ktorí počas niekoľkých mesiacov vytvorili líniu s komplexným špeciálnym zložením pre maximalizáciu športového výkonu a zdravia. PaedDr. Roman Švantner, Mgr. David Brűnn, PhD., Robert Gorgos, Dipl.oec.troph. (univ.) a Mgr. Michal Drdúl. Na prezentácii Vjem sa podieľajú aj známi influenceri, ktorí komunikujú značku prostredníctvom sociálnych sietí, ambasádorkou značky je slovenská diva, uznávaná česko-slovenská speváčka DARA ROLINS. Spoznajte kvalitu aj vy, spoznajte výrobky Vjem! Proteíny, jedlo & snacky, výrobky z radu zdravie & vitalita či tréning. Zdravé, čisté doplnky plné zdravia a vyvážených ingrediencií pre vaše nové, lepšie JA – to je Vjem.​

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.