Slovenské basketbalistky v úvode ME nestačili na Turecko, favorit nepripustil prekvapenie

HRADEC KRÁLOVÉ 16. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské basketbalistky prehrali v úvodnom vystúpení na majstrovstvách Európy v Česku (16. – 25. júna) s Turkyňami 58:69 (33:45). Aj keď zverenky Marian Svobodu túžili v prvom zápase prekvapiť, favorit nič také nedovolil.

Už po prvom polčase si Turkyne vypracovali 12-bodový náskok. Slovenské reprezentantky zaostávali a nedarilo sa im na súperky dotiahnuť. Navyše, líderka tímu Zuzana Žirková mala po I. polčase na konte až tri osobné chyby, v úvode tretej štvrtiny už 4. Rovnaký osud postihol v závere tretej desaťminútovky aj druhú najskúsenejšiu Annu Jurčenkovú.

Slovenkám sa nedarila streľba, slabšiu mali najmä úspešnosť trojkových pokusov. Napriek tomu dokázali tretiu štvrtinu vyhrať 12:11, celkovo však zaostávali o 11 bodov. Svoboda sa rozhodol do poslednej štvrtiny opäť zapojiť aj Žirkovú, no štvrťfinalistky z posledných OH v Riu de Janeiro zvýšili svoj náskok už na 17 bodov. Slovenkám sa podarilo v závere ešte znížiť na rozdiel 9 bodov najmä zásluhou Barbory Bálintovej, ktorá bola so 17 bodmi najlepšou hráčkou tímu.

Slovenky musia na prehru rýchlo zabudnúť, už v sobotu ich od 12.30 h čaká zápas proti Bieloruskám, ktoré prekvapujúco prehralo s Talianskom 60:80.

ME V BASKETBALE ŽIEN

B-skupina

Turecko – Slovensko 69:58 (26:18, 19:15, 11:12, 13:13)

Najviac bodov Turecka: Hollingsworthová 14, Vardarliová Demirmenová 12, Albenová 11

Zostava a body SR: B. Bálintová 17, Růžičková 10, Oroszová 9, Žirková 4, Jurčenková 2 (Vyňuchalová 10, T. Páleníková 6, Remenárová, Dudášová, Slamová po 0)

TH: 18/11 – 7/4, fauly: 17 – 22, trojky: 8 – 4