Slovenské hokejistky odleteli na turnaj do Nórska, koronavírus narobil zmeny v kádri

Slovenská ženská hokejová reprezentácia absolvuje v druhej polovici aktuálneho týždňa dovedna tri súboje – jeden prípravný a ďalšie dva ako súčasť turnaja. Všetky sa uskutočnia v nórskom Stavangeri, pričom Slovenky dvakrát nastúpia proti Taliankám a raz proti Nórkam.

Tréner Tomáš Segíň pred odletom do Nórska musel urobiť zmeny v kádri, keďže do jeho plánov vstúpil koronavírus.

Súperky na majstrovstvách sveta nižšej kategórie

„Niektoré hráčky boli testované pozitívne. Namiesto Barbory Kapičákovej prišla Alžbeta Šulíková, takisto brankárka Laura Medviďová bola pozitívna a namiesto nej prišla Ivana Latková. Nikola Zimková mala zranenie zo zápasov v Nových Zámkoch za chlapcov. Tak sme povolali náhradníčku Ninu Cengelovú, avšak aj ona, keď sme robili PCR testy pred odletom, nám vyšla pozitívna. Zavolali sme ďalšiu náhradníčku, v podstate náhradníčku náhradníčok, a síce mladšiu brankárku, ale perspektívnu Lauru Ivaneckú,“ informovala generálna manažérka ženskej reprezentácie SR Ľubomíra Kožanová, cituje ju oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

V Stavangeri si slovenské hokejistky zmerajú sily so súperkami, proti ktorým budú hrať aj v apríli na majstrovstvách sveta nižšej kategórie.

Dva zápasy s Francúzskom

„Privítali sme túto konfrontáciu, keďže v podstate všetci, ktorí sa tam stretneme, sme neboli úspešní v olympijskej kvalifikácii. Ešte nám vypadol štvrtý súper, Maďarsko, ktorý vopred odriekol účasť vzhľadom na zvyšujúce sa počty covidových prípadov v Maďarsku. Privítali sme výzvu francúzskej strany, či už na nás alebo na Nórky, kto si chce zahrať ešte jeden zápas, keď už budeme na jednom mieste. Nórky nemali záujem. Tiež budú mať v kádri kopec dievčat, ktoré ukončili kategóriu do 18 rokov. My sme si povedali, že prečo nie, zahráme si. Potrebujeme veľa hrať, nakoľko za posledné dve sezóny sa veľa neodohralo. Dievčatá budú určite tiež rady, že sa budú môcť s týmto kvalitným súperom stretnúť dva razy. Samozrejme, je to príprava na MS, ale my nebudeme úplne v najsilnejšej zostave, nakoľko naše hráčky sú v rôznych iných súťažiach mimo Slovenska. Takže dostali šancu iné hráčky a môžu zabojovať o konečnú nomináciu, respektíve o záverečný kemp, aby sa dostali do kádra trénera a do nominácie na MS,“ pokračovala Kožanová.

V slovenskom tíme sú prevažne hráčky z domácich klubov, do nominácie sa dostali len tri legionárky – dve zo Švajčiarska a jedna z Maďarska. Ako súčasť turnaja Slovenky v piatok 11. februára nastúpia proti domácim Nórkam a v nedeľu 13.2. si zmerajú sily s Francúzkami, proti Francúzkam ešte predtým vo štvrtok 10.2. odohrajú prípravný duel.