 Slovenské mestá sa už môžu prihlasovať do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry

Slovenské mestá sa môžu hlásiť do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). Výzvu v utorok zverejnilo na svojom webe ministerstvo kultúry. Titul bude v roku 2026 hostiť okrem jedného mesta zo Slovenska aj jedno mesto z Fínska.

„Akcia EHMK predstavuje výnimočnú príležitosť zviditeľniť prostredníctvom kultúry príslušné mesto, širšie okolie, región i celú Slovenskú republiku na mape Európy i v širšom medzinárodnom meradle,“ napísalo ministerstvo v tlačovej správe.

Uchádzači sa môžu hlásiť do 31. októbra budúceho roka, písomne ohlásiť prihlášku by však mali aspoň do konca septembra. Víťaz bude známy najneskôr v decembri 2021. Ministerstvo vyhlásilo výzvu v posledný možný mesiac, európska legislatíva totiž žiada otvorenie súťaže aspoň šesť rokov vopred.

Doteraz jediným slovenským Európskym hlavným mestom kultúry boli Košice, a to v roku 2013. Celkové náklady na uskutočnenie predstavovali podľa ministerstva 101,4 milióna eur. Veľká časť bola financovaná z eurofondov.