Slovenské priemyselné zväzy očakávajú pokles exportu výrobkov, môže za to brexit

Priemyselné zväzy na Slovensku očakávajú v súvislosti s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie pokles priameho exportu slovenských výrobkov do tejto krajiny. „Prognózy hovoria, že nám po brexite hrozí až 60 % pokles exportu do Veľkej Británie, čo je v exporte ako takom pokles približne o 3 %,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov Silvia Šeptáková. Či a ako sa zmení postoj samotných firiem k britskému trhu je podľa asociácie v tejto chvíli predčasné komentovať. „Situácia bude jasnejšia až po samotnom brexite,“ skonštatovala Šeptáková.

Veľa praktických otázok

Firmy, ktoré obchodujú s Veľkou Britániou sa musia vysporiadať s mnohými praktickými otázkami. Pripravujú sa na plnenie nových povinností, ktoré budú súčasťou nového režimu. Ide najmä o colné formality a predpisy, vysporiadanie sa so zložitejšou a zdĺhavejšou logistikou i novými certifikátmi pôvodu.

Ak to pritom spoločnosti zatiaľ nezačali riešiť, mali by tak podľa Šeptákovej urobiť čo najskôr. O niečo jednoduchšie to majú firmy, ktoré už majú skúsenosti s obchodovaním s treťou krajinou.

Britská vláda počas uplynulého víkendu uviedla, že bude pokračovať v snahe o schválenie jej dohody o brexite. Premiér Boris Johnson musel po tom, ako britskí poslanci v sobotu odsúhlasili odloženie schvaľovania dohody o brexite, požiadať Európsku úniu o odloženie odchodu krajiny z únie na obdobie po 31. októbri.

Raab verí v dohodu

Podľa ministra zahraničných vecí Dominica Raaba vláda verí, že dohodu tento týždeň podporí dostatočný počet poslancov a brexit bude v stanovenom termíne 31. októbra.

Asociácia priemyselných zväzov reprezentuje viac ako 400 firiem a je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. Jej členmi sú Slovenská elektromechanická asociácia, Slovenský živnostenský zväz, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz strojárskeho priemyslu SR.