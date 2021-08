Slovenské volejbalistky dosiahli na ME prvé víťazstvo, živia postupovú šancu do osemfinále (video)

Slovenské volejbalové reprezentantky na majstrovstvách Európy dosiahli prvé víťazstvo až vo svojom štvrtom vystúpení, keď v chorvátskom Zadare po prehrách s Maďarkami (1:3), Chorvátkami (0:3) a Taliankami (1:3) zdolali hráčky Švajčiarska 3:1.

Zverenky trénera Marca Fenoglia síce prehrali prvý set 21:25, no v ďalších ťahali za dlhší koniec a získali ich vo svoj prospech 25:14, 25:19 a 25:22.

Stačiť by im mohla aj prehra

Vo štvrtok od 17.00 h čaká na Slovenky duel proti volejbalistkám Bieloruska a do osemfinále postúpia v prípade akéhokoľvek triumfu. Podľa webu svf.sk by im mohla za priaznivých okolností stačiť aj prehra 2:3.

„Zápas bol veľmi náročný, boli sme pod tlakom, že musíme vyhrať. V niektorých momentoch sme hrali naozaj dobre, inokedy sme spravili zbytočné chyby. Dôležité je však víťazstvo. Zvlášť ma teší, že sme vo štvrtom sete otočili z 11:16, zabojovali sme a otočili výsledok. Zajtra máme deň voľna, čo nám určite pomôže a pripravíme sa na Bielorusko. Všetko je otvorené,“ zhodnotil kouč Fenoglio na oficiálnom webe Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Doľahol na nich tlak

Radosť z triumfu mala kapitánka Barbora Koseková: „Sme naozaj rady, že sme konečne vyhrali. Nebol to asi najkrajší volejbal, ale bojovali sme, čo nám sily stačili a vďakabohu za výsledok. Pomohlo nám aj to, že aj keď niektorej z nás ‚nejde‘, dievčatá z lavičky dokážu vždy pomôcť. Teraz to bude na nás, sme rady, že sme vyhrali za tri body a musíme sa o to pobiť v poslednom zápase.“

Podľa blokárky Jaroslavy Vencovej na slovenský tím v prvom sete doľahol tlak, že museli uspieť. „Našťastie, v druhom sete sme začali koncentrovane a súperkám sme nedali šancu. Vo štvrtom sete sme spravili nejaké chyby, opäť bola trochu nervozita, ale zvládli sme to a víťazná koncovka ukázala silu tohto družstva. Bieloruskám pôjde v poslednom zápase tiež o veľa, bude to boj o každú loptu,“ prezradila.

V prvom sete mali veľa chýb

Podľa smečiarky Nikoly Radosovej spravil slovenský tím v prvom sete príliš veľa chýb. „Samé sme Švajčiarkam pomohli. Keď sme chyby eliminovali, hralo sa nám oveľa ľahšie. Po troch ťažkých zápasoch sa nám deň voľna naozaj hodí. Turnaj je fyzicky aj mentálne veľmi náročný, nie sme v takej forme, ako by sme si predstavovali, ale bojujeme zo všetkých síl. Som rada, že nám to dnes vyšlo a sme stále v hre o postup,“ povedala.

Z C-skupiny už majú istý postup ďalej domáce Chorváty aj Talianky, o zostávajúce dve miestenky budú bojovať okrem hráčok Slovenska a Bieloruska aj Maďarky.