Slovenské železnice upozorňujú na výluky, premávať bude náhradná autobusová doprava

BRATISLAVA 31. júla (WebNoviny.sk) – Na železničných úsekoch Breznička – Lučenec, Bánov – Nové Zámky a Tomášovce – Podrečany budú v stredu 1. augusta výlukové práce.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajové trate, cestujúcich budú prepravovať náhradnou autobusovou dopravou. Agentúru SITA o tom informoval Dávid Bozsaky z odboru komunikácie ŽSR.

Výlukové práce v úseku Breznička – Lučenec budú v stredu od 7:45 do 12:35, v úseku Tomášovce – Podrečany od 8:30 do 11:30 a v úseku Bánov – Nové Zámky od 8:00 do 12:45.