Slovenskej hokejovej reprezentácii vyšiel úvodný prípravný zápas, na úvod prípravy pred MS zdolali Čechov

Slovenskej hokejovej reprezentácii vyšiel úvodný prípravný zápas pred májovými majstrovstvami sveta vo Fínsku, zverenci trénera Craiga Ramsayho v Spišskej Novej Vsi zdolali výber Česka 3:1 gólmi Petra Čerešňáka, Alexa Tamášiho a Mislava Rosandiča. Odveta je na programe v sobotu v Trenčíne.

Slováci zdolali Čechov premiérovo od augusta 2017, vtedy ich rovnako v príprave zdolali v Třinci 2:0 a nasledovali štyri neúspešné výsledky hokejistov spod Tatier. Výbery SR a ČR odohrali už 69. vzájomný duel a zrodil sa v nich len pätnásty triumf Slovákov, ktorí dosiahli aj 7 remíz a zaznamenali 47 prehier.

Od úvodu boli aktívnejší Česi a na slovenskej strane bolo zjavné, že ide o ich prvý prípravný zápas v apríli. Česi ich mali na svojom konte pred štvrtkom už štyri a všetky boli víťazné.

Slovenskí hokejisti na gól využili hneď prvú presilovku, v ktorej namieril presne obranca Peter Čerešňák. Vzápätí vyrovnal Matěj Blümel v úniku a zakončením bekhendovou kľučkou.

V druhej tretine boli zjavne lepší Slováci a korunovali to dvoma gólmi. V 22. min skóroval debutant v národnom tíme Alex Tamáši, ktorého po súboji vyhlásili za najlepšieho hráča v domácom kolektíve.

Poistku pridal ďalší bek Mislav Rosandič, ktorý prekonal svojho klubového spoluhráča v Liberci Petra Kváču. Keď slovenský gólman Matej Tomek v 33. min zneškodnil trestné strieľanie Jana Hladonika a ďalší gól už nepadol, Slováci dosiahli cenný výsledok, aj keď šlo len o prípravný duel.

Po dvoch dueloch proti Čechom absolvujú slovenskí hokejisti v Drážďanoch dva súboje proti domácim Nemcom (29. a 30.4.), v úvode mája v domácom prostredí privítajú výbery Francúzska a Nórska. Svetový šampionát vo Fínsku je naplánovaný na 13. – 29. mája.

Prípravný medzištátny zápas – Spišská Nová Ves:

Slovensko – Česko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Góly: 9. Čerešňák (Krištof, Liška), 22. Tamáši (Kollár, Ivan), 29. Rosandič (Minárik, M. Sukeľ) – 10. Blümel (P. Holík, Kaňák)

Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Sášel, M. Korba – Šoltés, Stanzel

Zostavy:

Slovensko: M. Tomek – Rosandič, Čerešňák, Jánošík, Bučko, Ivan, Mudrák, Koch, Romančík – Liška, Krištof, Lantoši – Mucha, M. Sukeľ, Faško-Rudáš – Valach, Tamáši, Kollár – Honzek, T. Mikúš, Minárik

Česko: Kváča – Zábranský, Ščotka, Jeřábek, Krejčík, Jiříček, Sklenička, Budík, Kaňák – Blümel, Holík, Smejkal – Cienciala, Černoch, Zdráhal – Kousal, Kodýtek, Flek – Beránek, Hladoník, Fridrich – Lang

Hlas (zdroj RTVS):

Ján Pardavý (asistent trénera): „V prvom rade bolo skvelé vidieť na reprezentačnom zápase plné tribúny. Začiatok zápasu bol z nášho pohľadu trochu ťažší a na českom tíme bolo vidieť, že má za sebou viac tréningov aj zápasov. Možno boli v prvej tretine rýchlejší, ale my sme odviedli skvelú prácu a preniesli na ľad veľa dobrých vecí z našich videomítingov a tréningov. Český tím ukázal, že má veľkú kvalitu, rýchlosť a šikovných hokejistov. My sme sa proti nim dokázali presadiť, hlavne v prvých dvoch tretinách. V tretej tretine to bolo z ich strany viac vabank, boli viac u nás v pásme, ale skvelý Tomek v bránke a všetci hráči odviedli dobrú prácu. Je tam veľa vecí, ktoré boli dobré, ale je ich dosť aj takých, na ktorých musíme pracovať. Verím, že sme proti Čechom začali novú série, teraz víťaznú. Ďalšiu šancu zdolať ich máme už v sobotu.“