Slovenskí basketbalisti vstúpili do 3. kola predkvalifikácie ME víťazstvom nad Cyprom

Slovenskí basketbalisti vstúpili víťazne do 3. kola predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. V sobotňajšom stretnutí F-skupiny v Bratislave zdolali hráčov Cypru 67:60.

Zverenci chorvátskeho trénera Žana Tabaka väčšinu prvého polčasu kontrolovali dianie na ihrisku a vypracovali si aj dvojciferné vedenie, ale v jeho závere náskok stratili a o víťazstvo bojovali až do posledných sekúnd. K plnému bodovému zisku ich potiahol najlepší strelec stretnutia Vladimír Brodziansky.

Po prestávke zastavili rozlet Cypru

Domáci hráči mali v prvej štvrtine slabší rozbeh a rýchlo prehrávali 2:7. Následne šnúrou ôsmich bodov v rade otočili skóre a do konca úvodnej štvrtiny zveľaďovali svoj náskok. Po trojke Davida Abrháma viedli 19:13. Druhé dejstvo odštartovali opäť lepšie Cyperčania, ktorí zásluhou dvoch presných trojbodových pokusov Stefana Iliadisa vyrovnali na 19:19.

Slovenskí basketbalisti zareagovali trpezlivou a presnou hrou, vďaka čomu odskočili súperovi na jedenásť bodov (36:25). Záver prvého polčasu však patril hosťom, ktorým vychádzala streľba spoza trojkového oblúka. V priebehu troch minút dosiahli štrnásť bodov a Slováci razom prehrávali 36:39.

Kouč Tabak cez prestávku upokojil svojich zverencov a tí zastavili ofenzívny rozlet cyperského tímu.

Ďalší duel proti Rumunsku

Tretia časť duelu ponúkla mimoriadne vyrovnaný priebeh a obe družstvá sa striedali v tesnom vedení. Koncovku napokon lepšie zvládli slovenskí basketbalisti, keď Richard Körner upravil skóre na 54:53. Záverečná štvrtina sa dlho niesla v znamení obojstranného streleckého trápenia, veď za úvodných viac ako sedem minút dosiahli tímy spoločne len 12 bodov (59:60). Domáci však mali v závere duelu presnejšie ruky a pevnejšie nervy, keďže triumfovali 67:60.

Slovenskí reprezentanti odohrajú najbližší duel 3. kola predkvalifikácie o týždeň v sobotu 10. augusta proti Rumunsku na palubovke v Ploješti. V stredu 14. augusta pocestujú do cyperskej Nikózie a pôsobenie v F-skupine ukončia v sobotu 21. augusta domácim vystúpením v Bratislave proti Rumunsku. Do hlavnej fázy kvalifikácie ME 2021 postúpi iba najlepší tím z trojčlennej skupiny.