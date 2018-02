Slovenskí florbalisti zdolali v kvalifikácii Nemcov, zahrajú si na majstrovstvách sveta

NITRA 3. februára (WebNoviny.sk) – Slovenskí florbaloví reprezentanti postúpili na decembrové MS do Česka (1. – 9. 12. 2018).

Zverenci českého trénera Petra Koutného uspeli aj vo svojom treťom vystúpení na nitrianskom turnaji 2. skupiny (31. januára – 4. februára) v rámci európskej časti kvalifikácie, po výhrach nad Slovincami (7:2) a Francúzmi (10:3) v sobotu zvíťazili 3:2 nad Nemcami a vedno so šiestimi bodmi majú istotu, že v päťčlennej tabuľke obsadia jednu z prvých dvoch priečok; tie znamenajú prienik na svetový šampionát.

Dudovič rozhodol z trestného strieľania

Slováci v kľúčovom dueli mali v prvej tretine viacero sľubných príležitostí, gól však nepadol. Viac než dvetisíc fanúšikov sa dočkalo v 23. min, keď Michal Miške z diaľky prestrelil brankára Mikeho Dietza – 1:0.

O sedem minút mali Nemci výhodu trestného strieľania a i keď gólman Rastislav Mazák vychytal Tina von Pritzbuera, v následnej presilovke ho prekonal Erik Schuschwary, ktorý zmazal manko.

Slováci odpovedali v 34. min: Ronald Gašparík našiel Lukáša Ujhelyiho a ten z ľavej strany prepálil Dietza – 2:1. V úvode tretej tretiny Nemci opäť mali k dispozícii trestné strieľanie a opäť ho nepremenili, keď Maximilliana Falkenbergera vychytal Mazák. Zopakoval sa však aj ďalší priebeh – v následnom oslabení Slováci inkasovali, tentoraz sa o to postaral Joel Wenning, ktorý vyrovnal na 2:2. O minútu Michal Dudovič Nemcom ukázal, ako naložiť s trestným strieľaním a Slováci viedli 3:2. Koutného zverenci v závere nepripustili nemecký tlak a skúsene si postrážili náskok.

Rozlúčka proti vicemajstrom sveta

V nedeľu sa Slováci rozlúčia s kvalifikáciou súbojom proti úradujúcim vicemajstrom sveta Švédom (19.00 h), ktorí tiež majú šesť bodov a istý postup, na čele tabuľky sú zásluhou lepšieho skóre. V Nitre sa súbežne koná turnaj 4. skupiny; účastníkmi sú Dánsko, Nórsko, Španielsko, Rakúsko a Veľká Británia. Z každej zo štyroch kvalifikačných skupín postúpia dve najlepšie mužstvá, doplnia ich dvaja najlepší z tretích priečok. Slovákom na palubovke pre zranenie nemohli pomôcť tradičný kapitán Lukáš Řezanina, absentuje tiež dlhodobo zranený iný líder Václav Komačka.

MS sa konajú v dvojročnom intervale, predvlani ich hostilo Lotyšsko a šampiónmi sa stali Fíni; Slováci v Rige obsadili 9. miesto. Slovenskí florbalisti sa na svetovom šampionáte dosiaľ predstavili trikrát: vo Švédsku 2014 skončili na 10. priečke, vo Švajčiarsku 2012 na 8. pozícii.

Kvalifikácia o postup na MS 2018

európska časť – turnaj 2. skupiny

Švédsko – Slovinsko 23:1 (10:0, 3:0, 10:1)

Nemecko – Slovensko 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Góly: 30. Schuschwary (J. Broker), 45. Wenning (Siede) – 23. Miške (Joščák), 34. Ujhelyi (Gašparík), 46. Dudovič (z tr. strieľania)

Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Heinola a Marttinen (obaja Fín.), 2149 divákov

Zostava SR: Mazák (Turiak) – Koščo, Ľ. Šefčík, Machara, Bachan, Gašparík, Miške, Laštík – Čonka-Skyba, Grlický, Ujhelyi – Gál, E. Moravčík, Kubovič – Nehila, Joščák, Dudovič – L. Mráz, Reguly

Hlas (zdroj: RTVS):

Petr Koutný (tréner SR): „Boli to obrovské nervy a fantastický výkon celého mužstva, klobúk dolu pred nimi. Som veľmi rozrušený. Nič iné nemôžem povedať, iba to, že to bola paráda. Brankár Mazák nás opäť podržal, je hrdina, no nielen on, aj celé mužstvo. Mal som obavy z prvej tretiny, tie nám nevychádzali. Mužstvu som veril a podarilo sa to. Zahrať si proti Švédom je pocta; máme už postupovú istotu, takže chcem, aby si všetci zahrali, sme jeden tím. Ďakujem aj divákom, boli fantastickí.“

Michal Dudovič (útočník SR, autor víťazného gólu, zdroj: szfb.sk): „Takmer každý z nás si trúfa ísť a premeniť samostatný nájazd, čiže sme nemali vopred dohodnuté, kto z nás pôjde. Myslel som si, že Maťo Kubovič, no povedal mi, že mám ísť ja. Veril som si a sledoval som pohyb brankára, ktorý mi naznačoval, že chce vybehnúť z bránky. Počkal som si na vhodný moment a spravil som rýchlu kľučku do prázdnej bránky a nebolo o čom.“

Ronald Gašparík (obranca SR, zdroj: szfb.sk): „Víťazstvo nad Nemeckom je skvelý pocit, pretože všetko naše úsilie smerovalo z hľadiska postupu len k tomuto zápasu, čo sa nám podarilo. Teší nás, že nám pomohlo viac ako dvetisíc skvelých fanúšikov, za čo im ďakujeme.“

Peter Nehila (útočník SR, zdroj: szfb.sk): „Odohrali sme jeden z najťažších zápasov v celej histórii kvalifikácie. Do súboja sme išli ako celok a všetci ťahali za jeden povraz. Rozhodlo predovšetkým to, že sme si spoločne na Nemcov verili.“

Tabuľka 2. skupiny:

1. Švédsko 3 3 0 0 83:2 6 – istý postup na MS

2. Slovensko 3 3 0 0 20:7 6 – istý postup na MS

3. Nemecko 3 1 0 2 8:25 2

4. Slovinsko 4 1 0 3 23:41 2

5. Francúzsko 3 0 0 3 9:68 0

Zostávajúci program SR – nedeľa 4. 2.:

Slovensko – Švédsko (19.00)