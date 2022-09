Slovenskí futbalisti chcú vrátiť ľudí na štadióny, Škriniar víta v nominácii kouča Calzonu mladú krv

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar očakáva, že nový tréner Francesco Calzona zavedie systém hry na štyroch obrancov a nie na troch, ktorý je v Taliansku najbežnejší.

Opora defenzívy talianskeho Interu Miláno tiež na mediálnom termíne v Šamoríne povedala, že so spoluhráčmi sa v tohtotýždňových zápasoch Ligy národov 2022/2023 proti Azerbajdžanu a Bielorusku pokúsia podať čo najlepšie výkony.

V reprezentácii sa neoddychuje

„Klubové záležitosti by mali ísť bokom, lebo do reprezentácie sme si neprišli oddýchnuť, ale bojovať za krajinu. Uvedomujeme si, že v ostatných rokoch neboli naše výkony na vysokej úrovni. Budeme sa snažiť to zmeniť a presvedčiť ľudí, aby sa vrátili na štadióny, opäť nám držali palce a podporovali nás,“ uviedol 27-ročný úradujúci vicemajster Serie A vo videu na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Teší ho, že taliansky kormidelník nominoval aj osem hráčov z najvyššej slovenskej súťaže.

„Vnímam to pozitívne, chalani podávajú dobré výkony, pravidelne hrávajú a sú veľmi talentovaní, Myslím si, že takáto mladá krv nám môže pomôcť. Je dobré, že máme na výber aj hráčov z našej ligy. Verím, že sa ukážu v dobrom svetle a že budeme mať viac takých talentovaných hráčov, aby sa reprezentácia posúvala ďalej,“ dodal Škriniar.

Slováci nastúpia v rámci 3. skupiny C-divízie LN vo štvrtok v Trnave proti výberu Azerbajdžanu a v nedeľu v srbskom meste Bačka Topola proti Bielorusom.

Martin Dúbravka nechcel hovoriť o povinných víťazstvách Slovenska. „Ja by som na klubovej ani reprezentačnej úrovni nepodceňoval žiadne mužstvo, lebo hráči sú kvalitní a viacerí z nich pôsobia v zahraničných ligách. Ani jeden reprezentačný zápas nie je jednoduchý. Kvalita je na našej strane a je na nás, ako sa budeme snažiť prezentovať na ihrisku náš štýl. Budeme sa snažiť čo najrýchlejšie pochopiť spôsob hry trénera Calzonu. Verím, že budeme úspešní. Všetci sme nastavení tak, že chceme víťaziť,“ skonštatoval brankár anglického Manchestru United.

Lobotka pozná prácu Calzonu

Stanislav Lobotka dobre pozná prácu Calzonu, s ktorým spolupracoval v klube SSC Neapol. „Má už niečo za sebou, má veľa skúseností s trénermi. Vie si každého naštudovať a aj to, ako sa efektívne a aktívne bráni. Pozná silné stránky aj slabiny súperov a čo môže na nich platiť. Nemôžeme však očakávať, že budeme hrať tak ako Neapol len preto, lebo odtiaľ prišiel. On môže niečo nastoliť, ale záleží to na hráčoch,“ myslí si 27-ročný stredopoliar. S Dúbravkom súhlasí v tom, že žiaden súper v súčasnosti nie je jednoduchý.

„Na Slovensku je to ťažké. Aj keď hráte dobre a vyhráte, tak vám povedia, že ste mali vyhrať vyšším rozdielom. Ľudia si myslia, že futbal sa za ostatných päť-šesť rokov neposunul a je stále taký ako kedysi. Na medzinárodnej aj klubovej úrovni však môžeme vidieť, že favorizovaným tímom sa už ťažšie víťazí. Musíme hlavne dobre hrať a do bodky splniť to, čo si natrénujeme a držať sa pokynov trénera, byť trpezliví a šance prídu. Musíme si futbal užívať, ale v nasadení,“ dodal Lobotka.