Slovenskí futbalisti do 21 rokov nestačili na Španielsko, stále môžu postúpiť na majstrovstvá Európy

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov neuspeli vo svojom druhom marcovom súboji C-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie, v Žiline podľahli rovesníkom zo Španielska tesne 2:3 (1:1).

Zverenci trénera Jaroslava Kentoša pod Dubňom vyrovnali v prvom polčase Jánom Bernátom z pokutového kopu na 1:1, v závere stretnutia Sebastián Nebyla skorigoval hlavou na konečných 2:3.

„Zápas sme začali pasívne a inkasovali sme rýchlo gól. Trvalo nám určitý čas, kým sme sa vrátili do zápasu. Som rád, že sme dobre zareagovali na inkasovaný gól a postupom času prebrali iniciatívu. Svojou aktívnou hrou sme sa dopracovali k penalte a zaslúžene vyrovnali. V druhom polčase to bola taká šachová partia, súper pekne skóroval. My sme sa snažili striedaniami oživiť hru, no pred koncom sme spravili individuálnu chybu, kedy to súper zlomil gólom na 1:3. Záverečných 10 minút chlapci odmakali a gól na 2:3 bol pre nich odmenou. Som smutný, veď sme prehrali. Španielov sme chceli zdolať. Musím však pochváliť chlapcov za prístup a výkon, ktorý podali. Sú tam však rezervy, je na čom pracovať,“ povedal kouč Kentoš po utorkovej prehre do mikrofónu JOJ Šport.

V tabuľke C-skupine majú mladí Slováci na svojom konte 12 bodov a patrí im 2. priečka. Vedúci Španieli nazbierali už 21 bodov a zaistili si postup na kontinentálny šampionát. Mladí slovenskí futbalisti sa v boji o ME predstavia 3. júna na Malte a mali by tam spečatiť svoju druhú priečku. Na ME postúpia všetci víťazi kvalifikačných skupín, druhé tímy tabuliek majú tiež nádej na priamy postup prípadne účasť v baráži.