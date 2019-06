Slovenskí hádzanári s novým trénerom neuspeli, v kvalifikácii na ME 2020 tesne podľahli Maďarom

ŠAĽA 12. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská hádzanárska reprezentácia je bez bodového zisku aj po piatom vystúpení v II. fáze kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy mužov vo Švédsku, Rakúsku a Dánsku (10. – 26. 1. 2020).

Pri premiére svojho nového trénera Petra Kukučku podľahli slovenskí hráči v Šali v stredajšom zápase 5. kola maďarským lídrom 7. skupiny tesne 20:21 (8:9).

Maďari si definitívne zaistili postup na ME z 1. priečky, Slováci, ktorí sú bez postupovej šance po aprílových dueloch s Talianmi, uzatvárajú poradie s nulou na konte. Poslednú šancu zmazať ju budú mať v nedeľu 16. júna, keď od 18.00 h nastúpia v Petrohrade na posledný zápas tejto neúspešnej kvalifikácie proti Rusom.

Na kontinentálny šampionát hádzanárov v roku 2020 sa kvalifikujú prví dvaja z jednotlivých skupín a aj štyri najlepšie z ôsmich tímov na 3. priečkach v skupinách.

II. fáza kvalifikácie o postup na ME 2020 – 7. skupina – 5. kolo streda ŠAĽA Slovensko – Maďarsko 20:21 (8:9) Zostava a góly SR: T. Paul, Žernovič, Konečný – D. Kalafut 3, Rešovský, Š. Macháč 4, Kováčech 2, M. Briatka 3/3, D. Michalka, Ľ. Ďuriš 1, Korbel, Prokop 4, Halla, Bogár, P. Hruščák 3/1, Guzy

Najviac gólov za Maďarsko: Ancsin 4, Máthé 4/4

pok. hody: 6/4 – 9/5, vylúčení: 4 – 3, rozhodovali: Bounouara a Sami (obaja Fr.), 800 divákov Hlas:

Peter Kukučka (tréner SR): „Som veľmi rád, že som videl v našej hre tie veci, čo sme trénovali. Mali sme veľmi solídnu obranu, zniesla vyššie kritériá. Aj v ofenzíve sa mi páčili niektoré činnosti, hoci v útoku sme mali trochu problém, predsa len neboli sme až tak zohratí. Myslím si, že oko diváka si prišlo na svoje. Potešilo ma, ako chalani bojovali až do konca. Takto to má vyzerať v národnom tíme.“ Tabuľka 1. Maďarsko 5 4 1 0 129:106 9

2. Rusko 4 2 1 1 98:89 5

3. Taliansko 4 2 0 2 94:110 4

4. Slovensko 5 0 0 5 109:125 0 Zostávajúci program 7. skupiny – 6. kolo:

nedeľa 16. 6.

18.00 h SELČ Rusko – Slovensko (Petrohrad)

18.00 h Maďarsko – Taliansko (Kecskemét)

I. polčas

Slováci odohrali s favoritom v I. polčase vyrovnanú partiu. Maďari síce v úvode odskočili na 3:1, ale hráči domáceho tímu gólmi Kalafuta a Hruščáka vyrovnali v 7. min na 3:3. V bránke sa darilo Žernovičovi, ktorý držal svojich spoluhráčov nad vodou.

V útoku im to síce až tak nešlo, ale keď Balogh na konci prvej desaťminútovky nepremenil pokutový hod, na druhej strane využil rovnakú príležitosť M. Briatka a v 13. min bolo 5:4. Kukučkovi zverenci sa v 21. min počas presilovky po presnom zakončení Š. Macháča prvýkrát dostali do dvojgólového vedenia (7:5). O chvíľu neskôr mohli za stavu 8:6 svoj náskok zvýšiť, ale loptu už do maďarskej siete nedostali. Naopak, hostia v závere dejstva otočili vývoj skóre na svoju stranu.

II. polčas

Slovenskí hádzanári krátko po zmene strán vyrovnali z 8:10 na 10:10, ale súpera to nevykoľajilo. Maďari v 39. min prvýkrát v zápase vyhrávali rozdielom troch gólov (14:11). Slováci znížili na na 13:14, ale hostia si strážili vedenie. To v 48. min narástlo na 18:14. Potom však prišli chvíle domáceho tímu. Prokop skóroval, striedajúci Paul chytil Baloghovi pokutový hod, strelecky sa presadili Ďuriš s Hruščákom a v 54. min bolo opäť všetko otvorené (18:18).

V záverečnej päťminútovke naklonil skóre na stranu hostí z pokutového hodu Máthé, na opačnej strane neuspel z rovnakej príležitosti debutant Bogár a vzápätí nepremenil kontru Michalka. Hruščák v 58. min vykresal nádej znížením na 19:20, ale vzápätí sa presadil Juhásza a postaral sa o rozuzlenie zápletky. Slovákom sa nepodarilo odplatiť prehru 22:30 z úvodu kvalifikácie v maďarskom Érde.