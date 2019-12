Slovenskí hádzanári v príprave zdolali Čechov, tímom to išlo lepšie v obrane ako v útoku

Slovenská hádzanárska reprezentácia mužov Slovenska zvíťazila v prvom z dvoch medzištátnych zápasov nad Českom. Zverenci trénera Petra Kukučku vyhrali v Považskej Bystrici derby, v ktorom to obom tímom išlo lepšie v obrane ako v útoku, trojgólovým rozdielom 24:21 (9:8). Odveta je na programe v nedeľu od 16.00 h v Zubří.

Pre Slovákov sú oba zápasy prípravou na januárovú I. fázu kvalifikácie o postup na MS 2021 v Egypte. Česi sa chystajú na európsky šampionát 2020.

Lepšie začali Česi. Skóre otvoril v 2. min Jurka, potom hostia zvýšili na 2:0, 4:1 na konci úvodnej desaťminútovky 6:2. Mladík Potisk v 16. min skorigoval na 5:6, ale inak dobre chytajúci Žernovič potom ešte dvakrát inkasoval. Vzápätí však prišla štvorgólová slovenská šnúra.

Slaninka pri nej v 28. min vyrovnal na 28:28 a vzápätí domáci považskobystrický odchovanec Macháč poslal tím SR prvýkrát do vedenia (9:8).

České družstvo hneď po zmene strán otočilo na 10:9 a pokračoval vyrovnaný priebeh. Dva góly Péchyho priniesli v 44. min slovenské vedenie 16:14. Vzápätí však Kukučkov tím prišiel o brankára Žernoviča, ktorý dostal za nedovolený zákrok červenú kartu.

Slováci v 48. min odskočili už na 18:15, ale súper sa nevzdával. Znížil na 17:18, no ani v ďalšom priebehu sa mu nepodarilo otočiť vývoj skóre. Gólovú bodku za duelom dal Hruščák, ktorý stanovil konečný výsledok na 24:21.

Hlasy:

Peter Kukučka (tréner SR): „Na začiatku zápasu sme mali veľký problém s robustnou obranou, preto sme museli nejaké veci zmeniť, čo nám pomohlo. Možno tam aj trochu aj príliš veľký rešpekt pred Českom. Som však rád, že chalani sa potom rýchlo otriasli. Teší ma, že sme tento duel zvládli. Nie je to jednoduché pre nás ani pre Čechov, my sme mali tri a oni len dva tréningy, takže bolo vidieť, že sme len na začiatku prípravy. Bolo to bojovné stretnutie z oboch strán, v útoku aj trápenie. Rozhodla obrana.“

Tomáš Urban (krídelník SR): „Na oboch stranách výborne pracovali obrany, padlo málo gólov. Myslím si, že z našej strany to bolo o niečo lepšie. Bol to fyzicky veľmi náročný zápas. Nechali sme na palubovke všetko, jediný cieľ, ktorý sme mali dnes pred očami, bolo víťazstvo. To sa nám aj podarilo a hoci boli v našej hre i chyby, s výsledkom môžeme byť spokojní.“

Jakub Prokop (spojka SR): „Zo začiatku sme sa trocha trápili a Česi si utvorili náskok. Potom sme zlepšili obranu a začali sa presadzovať v útoku. Dobrá defenzíva a ľahké góly, to bol kľúč k dnešnému úspechu.“