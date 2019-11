Slovenskí hokejisti na Nemeckom pohári otočili zápas z 0:2, ale skončili na poslednom mieste

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v záverečnom treťom vystúpení na turnaji o Nemecký pohár. V krefeldskej Yayla Arene v nedeľu zdolali Nemcov 3:2 po predĺžení. Napriek tomu obsadili na podujatí posledné štvrté miesto. Víťaznú trofej si odniesli Švajčiari.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa najbližiše predstavia na turnaji NaturEnergie Challenge vo švajčiarskom Vispe, ktorý sa uskutoční 12. až 13. decembra.

Slovenskí hokejisti nastúpili v záverečnom zápase turnaja bez trojice Martin Štajnoch, Peter Trška a Mário Lunter, ktorú sužovali zdravotné problémy. Úvod stretnutia bol obojstranne opatrný, no v 7. min otvorili skóre domáci. Andreas Eder vyskúšal strelu švihom spoza obrancu a Denis Godla lovil puk zo siete – 1:0.

Po inkasovanom góle Slováci zvýšili aktivitu, predviedli viacero vydarených akcií, ale chýbala im presnosť vo finálnej fáze. Nemci hrali pozorne v defenzíve, čakali na šance a hrozili z protiútokov. V 19. min predviedol nebezpečný teč Felix Schütz, no puk smeroval tesne nad slovenskú bránku.

Druhú tretinu otvorila veľká príležitosť slovenského tímu. V 22. min našiel Peter Šišovský v prečíslení dvoch proti jednému voľného Dávida Grígera, ale Mathias Niederberger vytiahol výborný zákrok ľavým betónom. Domáci hráči reagovali o tri minúty neskôr. Alexander Oblinger unikol dvojici slovenských obrancov, v samostatnom nájazde na Godlu však neuspel.

V 29. min slovenský brankár druhýkrát v zápase inkasoval. Eder prešiel z vlastného obranného pásma až na vrchol kruhov a odtiaľ nechytateľne zakončil švihom – 2:0. V 32. min slávila úspech spolupráca bratov Sukeľovcov. Jakub vybojoval puk za bránkou, posunul ho Matúšovi a ten strelou bez prípravy znížil – 2:1.

V závere prostredného dejstva siahali Slováci aj na vyrovnanie. Marek Hrivík našiel v rýchlom brejku Petra Zuzina, ale Niederberger včas vykopol puk betónom.

Nemeckí hokejisti vstúpili do záverečnej tretiny s jasným cieľom postrážiť si najtesnejší náskok. Súpera dlho držali na dištanc a v 49. min pohrozili únikom Maximiliana Kammerera. Domáci fanúšikovia si pýtali trestné strieľanie, ale rozhodcovia ponúkli Nemcom iba presilovku, ktorú nevyužili.

V 52. min nezužitkoval ďalšiu brejkovú možnosť Sven Ziegler a krátko potom z tesnej blízkosti prestrelil bránku Marcel Noebels. Nemeckí reprezentanti kontrolovali hru, no v 56. min nečakane inkasovali. Mislav Rosandič vyslal nenápadné nahodenie od ľavého mantinelu a teč Filipa Krivošíka pomýlil dovtedy pozorného Niederbergera – 2:2.

Domáci v snahe dosiahnuť celkové víťazstvo na turnaji v závere odvolali brankára, ale nepodarilo sa im streliť vytúžený gól.

Naopak, chvíľu tŕpli, či neprehrajú v riadnom hracom čase. Spolu so sirénou napol sieť Zuzin, no videorozhodca usúdil, že to bolo po uplynutí časového limitu.

O víťazovi stretnutia rozhodlo až predĺženie, v ktorom si Zuzin napravil chuť a po individuálnej akcii v 63. min rozhodol o triumfe slovenského tímu – 2:3.

Hlasy

Craig Ramsay (tréner SR): „Hrali sme dostatočne agresívne a robili sme to, čo som od hráčov požadoval. Potrebovali sme nájsť cestu ku gólu a to sa nám podarilo. Je vždy cenné, keď sa vám podarí skórovať takýmto spôsobom v predĺžení. Ukázali sme aj dostatok rýchlosti a nevzdali sme sa nepriaznivého stavu. Rád by som vyhrával v každom zápase, ale celkovo som s turnajom spokojný.“

Matúš Súkeľ (útočník SR, autor gólu): „Prehrávali sme o dva góly, ale našťastie sme na to dokázali zareagovať. Strelili sme kontaktný gól a v závere sme pridali ďalšie dva. Škoda, že sme neuspeli ešte v riadnom hracom čase, ale nedá sa nič robiť. Pri mojom góle sme dobre napádali rozohrávku Nemcov, obaja s bratom sme vleteli na obrancov a donútili ich k chybe. Jakub mi dobre prihral k žŕdke a ja som pohotovo vystrelil. Puk sa pomaly kĺzal za čiaru, ale skončil za ňou.“

Peter Zuzin (útočník SR, autor rozhodujúceho gólu): „Bol to tretí zápas, takže to bolo náročné. Za stavu 0:2 sme si vraveli, že potrebujeme streliť gól. Preto sme začali všetko smerovať na bránku súpera, snažili sme sa zakončovať z každej pozície, cloniť pred bránkou. Verili sme si, že príde šanca, ktorú premeníme a bolo to tak. V predĺžení som bol rád za príležitosť od trénera. Nakorčuľoval som si v rýchlosti pre puk, veril som si a som rád, že to vyšlo. Bol to však aj kus improvizácie.“

Denis Godla (brankár SR): „Nebolo to ľahké, ale odohrali sme dobrý zápas. Pri oboch góloch sa puk trochu obtrel o našich hráčov a zmenil smer, takže sa mi to na to ťažko reagovalo. Som však rád, že sme dokázali zareagovať, vyrovnať stav a rozhodnúť v predĺžení. Na bodoch a výsledkoch to možno nevidno, ale odohrali sme solídny turnaj.“