Slovenskí hokejisti tesne nestačili na Česko, góly padli až v závere zápasu

V prvom z dvojice prípravných zápasov medzi hokejistami Česka a Slovenska pred MS v Lotyšsku sa v pražskej 02 Aréne zrodilo víťazstvo domáceho tímu 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Solídny výkon slovenského tímu dával zverencom Craiga Ramsayho dlho šancu na víťazstvo.

To im však v závere pretieklo pomedzi prsty, keď Česi v 54. a 55. min strelili dva góly v rozpätí 45 sekúnd. Ich autormi boli Rudolf Červený a David Tomášek. Na slovenskej strane sa do viacerých šancí dostal najmä mladík Juraj Slafkovský, ale ani jednu nevyužil.

Slovenská hokejová reprezentácia si vo svojom siedmom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta pripísala iba druhú prehru, tú prvú jej v Piešťanoch pripravili Lotyši (1:2 pp). Odveta medzi Českom a Slovenskom sa bude hrať v piatok od 20.00 h opäť v Prahe. Pre slovenský tím to bude generálka pred MS 2021. Na Čechov ešte čakajú České hokejové hry v Prahe (12.- 15. 5.) za účasti Švédska, Fínska a Ruska.

Česko – Slovensko 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Prípravný medzištátny zápas – Praha / 02 Aréna – štvrtok: Góly: 54. Červený (Radil, Šustr), 55. Tomášek (Blümel)

Vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Pešina, Šindel – Špůr, Ganger (všetci R)

Zostava SR: J. Hudáček – Nemec, Jánošík, Kňažko, Rosandič, Grman, Gernát, Gachulinec, Koch – Cehlárik, Hrivík, Slafkovský – Faško-Rudáš, Sukeľ, Holešinský – Regenda, Roman, Liška – Buc, Kollár, Hrehorčák Hlasy: „V zápase boli momenty, keď sme boli lepší my a potom zasa Česi. Mohlo to dopadnú akokoľvek, mohli sme to aj my preklopiť na svoju stranu. Ja som v zakončení zlyhal, ale dúfam, že sa z toho poučím a nabudúce strelím gól. Tréner Ramsay nás mladých hráčov podporuje. Snažím sa robiť čo najlepšie svoju robotu. Keď pôjdem na majstrovstvá sveta, budem rád. Ak nie, budem chvíľu smutný a potom sa začnem znova snažiť,“ uviedol útočník Juraj Slafkovský v rozhovore na TV Dajto. „Veľmi nás to mrzí, lebo sme mali dosť šancí na skórovanie. Hráme nátlakový a agresívny hokej. Efektivita nás však zráža už vo viacerých zápasoch. Česi to zlomili na svoju stranu v situácii dvoch na jedného. Opakujem ešte raz, mrzí táto prehra,“ zhodnotil Adrián Holešinský. „Chýbajúca efektivita sa opäť ukázala v našom tíme. Hrali sme rýchlo aj agresívne, chýbali nám však góly. Český brankár podržal svoj tím a v dôležitom okamihu naši súperi udreli. Ich víťazstvo je preto zaslúžené,“ komentoval tréner tímu SR Craig Ramsay.

I. tretina

Slováci v prvej tretine zaskočili Čechov sústredenou ofenzívou, zabezpečenou obranou, ale najmä dobrým korčuľovaním. Zverenci Craiga Ramsayho mohli hneď niekoľkokrát skórovať, ale nepodarilo sa im to. V 14. min mal zrejme najväčšiu slovenskú šancu Adrián Holešinský, ktorý strieľanú prihrávku Mislava Rosandiča tečoval iba do žŕdky bránky Romana Willa. Ešte predtým ďalší nový muž v slovenskom tíme Martin Gernát v prečíslení dvoch na jedného mieril len do českého brankára. Aj v poslednej minúte prvej tretiny Slováci mohli streliť gól. Matúš Sukeľ však neusmernil skákajúci puk do odkrytej českej bránky. Celkovo v úvodných 20 minútach Slováci prestrieľali Čechov 10:4 v pokusoch na bránku.

II. tretina

V druhej tretine sa domáci hráči snažili vyrovnať hru, ale v 24. a 25. mal gól na hokejke mladík Juraj Slafkovský. Domáceho brankára však neprekonal. Rovnaký hráč sa v 33. min dostal do nájazdovej pozície, ale Will jeho strelu zneškodnil. V 35. min sa zrodila najväčšia česká šanca. Radan Lenc zvolil strelu namiesto prihrávky dobre postavenému Michaelovi Špačkovi, Július Hudáček sa nedal oklamať.

III. tretina

Na začiatku tretej tretiny bol vylúčený Ondřej Vitásek a aktívny Slafkovský sa opäť ocitol pred Willom, ale gólman Čeľabinska ho vychytal. Česi sa v tretej tretine zlepšili a napokon v záverečnej šesťminútovke rozhodli o svojom víťazstve. Najprv v prečíslení dvoch proti jednému Rufolf Červený prekonal Hudáčka a o 45 sekúnd neskôr pridal druhý český gól po obliehaní slovenskej bránky Dávid Tomášek. Českí hokejisti využili neschopnosť Slovákov vyhodiť puk pri veľkom tlaku súpera. V poslednej minúte mohol skórovať Peter Cehlárik vo vlastnom oslabení, ale český brankár si napokon udržal čisté konto.