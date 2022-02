Slovenskí hokejisti sú po 12 rokoch vo štvrťfinále olympiády, Nemcov zdolali ich zbraňami a vyzvú USA (foto)

Po dvanástich rokoch si hokejisti Slovenska vybojovali účasť v osmičke najlepších tímov na zimných olympijských hrách. Po historicky štvrtom mieste z Vancouveru 2010 nasledovalo skoré vypadnutie v kvalifikačnej časti vyraďovacej fázy v Soči 2014 aj Pjongčangu 2018.

Do tretice to už Slovákom vyšlo a Nemcov v utorok skoro ráno slovenského času zdolali 4:0, keď nad striebornými medailistami zo ZOH 2018 dominovali výsledkovo aj herne. Čo sa kanadskému trénerovi Craigovi Ramsaymu nepodarilo so slovenským tímom pred štyrmi rokmi v Pjongčangu, vynahradil si teraz v Pekingu.

Výborná defenzíva Slovákov

Slováci zdolali Nemcov ich zbraňami. Výborne forčekovali, prehusťovali stredné pásmo a nezvyčajne aktívni smerom dopredu boli aj obrancovia, ktorí si pri prvých troch góloch pripísali až štyri asistencie. Dve idú na konto Martina Gernáta a po jednej pridali Peter Čerešnák a Samuel Kňažko.

„Počas celého zápasu sme pôsobili ako tím. Defenzíva bola výborná, ale aj vpredu to bolo dobré. Rýchlo sme si posúvali puk, dobre korčuľovali a vyhrávali fyzické súboje. Fungovali nám aj drobné detaily, výborne sme komunikovali na ľade aj striedačke. Ak me aj urobili nejaké chyby, náš brankár bol brilantný,“ rád skonštatoval tréner Craig Ramsay, cituje ho RTVS. „Opäť sa zlepšili skúsení hráči, ktorých veľmi dobre doplnili mladí. Dobre sa na to pozeralo z lavičky,“ doplnil Ramsay.

Kapitán slovenského tímu Marek Hrivík pečatil slovenské víťazstvo gólom do prázdnej bránky na 4:0, bol to jeho prvý úspešný zásah v Pekingu. „Boli sme dobre pripravení na Nemcov, ktorí veľa forčekujú a hrajú nepríjemne do tela. Sme radi, že sme to zvládli. Potrebujeme ešte o čosi vylepšiť koncovku, ale tešíme sa na ďalší zápas,“ uviedol Hrivík.

Američania hrajú rýchlo a obetavo

Už v stredu po piatej ráno SEČ čaká na Slovensko štvrťfinále a v ňom tím USA, ktorému pred štyrmi rokmi v Pjongčangu podľahli hneď dvakrát – najprv v základnej skupine 1:2 a potom v kvalifikačnom súboji o postup do štvrťfinále hladko 1:5. Teraz by mohol prísť čas na odplatu, lenže Američania postúpili priamo do štvrťfinále ako najúspešnejší tím po základných skupinách.

S mladým tímom zloženým z hráčov univerzít a európskych súťaží hrajú rýchlo a obetavo. „Vieme čo Američania dokážu, boli me sa na nich pozrieť. Ak budeme hrať svoju hru, máme na nich,“ myslí si útočník Kristián Pospíšil. „Vieme, že budú ešte rýchlejší a nepríjemnejší ako Nemci. Hrajú nepríjemne dobiedzavo okolo bránky. Myslím si, že nebude toľko šancí ako dnes, preto ich musíme premieňať,“ pridal názor Hrivík.

Obranca Gernát tvrdí, že proti Američanom nečaká Slovákov nič ľahké. „Jeden z najťažších súperov. V minitabuľke po skupinách skončili najvyššie. Majú mladých hráčov, hrajú rýchly hokej a musíme sa na to pripraviť,“ vravel Gernát. Tréner Ramsay krotí eufóriu po triumfe nad Nemeckom a má podobná názor ako Gernát. „Musíme byť rovnako kvalitní ako proti Nemcom, lebo to bude zápas plný nasadenia a rýchlosti,“ podotkol.