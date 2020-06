Slovenskí policajti majú dostať elektrické paralyzéry, musia byť v tvare pištole

Ministerstvo vnútra SR uzavrelo rámcovú dohodu na dodanie vystreľovacích elektrických paralyzérov pre potreby polície. Ako sa ďalej uvádza v dokumente zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv, náklady na zabezpečenie týchto zariadení vyčíslili na 1 587 211 eur aj s DPH.

Za túto sumu by mal rezort získať 550 paralyzérov, 55 kusov ich výcvikovej verzie a príslušenstvo ako hlavice, batérie alebo výcvikové terče. Dodanie paralyzátorov Taser X2 vyrábaných v USA má pre rezort zabezpečiť spoločnosť ERIK JV s.r.o. Zariadenia by malo mať ministerstvo vnútra k dispozícii do konca tohto roka.

Podľa požiadaviek rezortu vnútra musia byť paralyzéry v tvare pištole a pracovať na princípe vystrelenia hlavice, ktorá sa skladá z dvoch elektród, na vzdialenosť minimálne sedem metrov v závislosti od typu použitej hlavice.

Paralyzátory využívajú bezpečnostné zložky napríklad v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade na pacifikovanie osôb bez nutnosti použitia strelnej zbrane.