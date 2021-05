Slovenskí rýchlostní kanoisti v Szegede nezískali žiadnu miestenku na OH v Tokiu

Ani jedna slovenská loď si na európskej olympijskej kvalifikácii v maďarskom Szegede nevybojovala miestenku v rýchlostnej kanoistike na OH v japonskom Tokiu. Slovensko pritom malo v hre vo štvrtok až päť posádok vo finálových jazdách.

Petrušová a Rusnák vo finále poslední

Po európskej kvalifikácii v Maďarsku sa v druhej polovici nasledujúceho týždňa uskutoční celosvetová kvalifikácia v ruskom meste Barnaul, kde bude k dispozícii tiež len jedna miestenka pre každú „otvorenú“ disciplínu.

Kajakárka Mariana Petrušová na 500 m sa v stredu cez semifinále dostala do A-finále, v ňom však obsadila poslednú deviatu priečku. Miestenku do Tokia pre svoju krajinu získala víťazka Španielka Isabel Contrerasová. Kanoista Rusnák na 1000 m sa do finále dostal tiež prostredníctvom semifinále a rovnako ako jeho reprezentačná kolegyňa obsadil v záverečnej jazde poslednú deviatu pozíciu. Na OH získala miestenku Ukrajina zásluhou triumfu Pavla Altuchova.

Vo finále chýbali dve slovenské lode

Vo štvrtok podvečer kajakárka Lisa Maria Gamsjägerová v šprinte na 200 m finišovala šiesta, zvíťazila Britka Deborah Kerrová. Kanoisti Dávid Fekete s Eduardom Strýčekom vo finále C2M na jednom kilometri obsadili siedmu priečku, postup na OH si vybojovali Španieli. Napokon dvojica Petrušová, Gamsjägerová vo finále K2Ž na 500 m skončili piate a do Tokia sa prebojovala nemecká loď.

Do finále sa v stredu nedostali dve slovenské lode – kanoistka Hana Mikéciová na 200 m a kajakár Matúš Maximilián Jedinák na rovnakej vzdialenosti.