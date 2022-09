Slovenskí tenisti porazili Rumunov s vierou v postup na finálový turnaj na štvrtý pokus

Slovenskí tenisti zvíťazili v dueli I. svetovej skupiny Davisovho pohára nad rumunskými reprezentantmi 3:1 a postúpili do kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj.

Po piatkových dvojhrách bol stav stretnutia 1:1, no v sobotňajšej štvorhre „naklonili misky váh“ na slovenskú stranu Lukáš Klein a Igorom Zelenayom a rozhodujúci tretí bod získal Alex Molčan v dueli jednotiek proti Nicholas David Ionel, keď triumfoval dvakrát 6:1. Záverečný piaty zápas sa napokon nehral.

Možnosť postúpiť na finálový turnaj

Kapitán slovenského tímu Tibor Tóth bol šťastný, že jeho zverenci proti Rumunom potvrdili úlohu favorita. „Vedel som od začiatku, že štvorhra môže byť kľúčový alebo odrazový bod k tomu, aby sme to ľahšie zvládli, čo sa aj potvrdilo,“ poznamenal Tóth podľa RTVS.

Slovenskí hráči budú mať vo februári už v poradí štvrtú možnosť postúpiť na finálový turnaj. Pri predchádzajúcich troch pokusoch neuspeli, keď v marci nestačili na Talianov (2:3), predvlani na Čechov (1:3) a v roku 2019 prehrali s Kanaďanmi (2:3).

Triumf nad Rumunmi

Debut v reprezentácii zažil Lukáš Klein, ktorý sa výraznou mierou pričinil o triumf nad Rumunmi. „Bol som pripravený i na to, že to nemusí byť úplne skvelé. Našťastie po niekoľkých gemoch sa začal cítiť lepšie a lepšie… Pomohol mi aj Igor,“ podotkol 24-ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi.

Molčan, ktorý získal rozhodujúci bod, priznal, že sa vedel vžiť do kože Kleina, keďže v rovnakej pozícii bol on sám minulý rok. „Bol som vtedy vyklepaný ako rezeň. Klobúk dole pred Lukášovým debutom. Zažil som to vlani a nie je to jednoduché. Sme však vynikajúca partia. Keď budeme takto pokračovať, tak verím, že postúpime na finálový turnaj,“ skonštatoval Molčan.