Slovenskí vodní pólisti postúpili na majstrovstvá Európy do Budapešti

Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle postúpili na januárové majstrovstvá Európy do Budapešti. Zverenci trénera Petra Nižného si miestenku na kontinentálny šampionát vybojovali na domácom turnaji v Novákoch, na ktorom v piatok zdolali Bielorusov 19:4, v sobotu Ukrajincov 16:5 a v nedeľu aj Francúzov 9:6. Na ME idú spolu so Slovákmi aj Francúzi, ktorí na podujatí prehrali len s tímom SR.

Slovensko v treťom koši

Šampionát v Maďarsku je na programe od 12. do 26. januára 2020 v modernej plaveckej Dunajskej aréne. Keďže Slováci vyhrali svoju kvalifikačnú skupinu, na šampionáte by ich mali žrebovať do základnej skupiny z výhodnejšieho 3. koša.

Konečné tabuľka 1. SLOVENSKO 3 3 0 0 44:15 9 – postup na ME

2. Francúzsko 3 2 0 1 48:20 6 – postup na ME

3. Bielorusko 3 1 0 2 20:48 3

4. Ukrajina 3 0 0 3 17:46 0

„Hrali sme zo zabezpečenej obrany a chlapci verili v postup. Výsledky hovoria, že si zaslúžime ísť na majstrovstvá Európy,“ povedal kouč Nižný podľa TA3, skúsený reprezentant Juraj Zaťovič ho doplnil: „Vedeli sme, že keď chceme postúpiť, musíme zdolať Bielorusov aj Ukrajincov. Súperov sme však nepoznali a mali menšie obavy, no napokon to dopadlo veľmi dobre. Postup nás veľmi teší.“

Známi všetci účastníci ME

Muži SR sa na vodnopólových ME predstavia desiatykrát v ére samostatnosti, predtým aj v rokoch 1993, 1997, 1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2016 a 2018. Ich najlepším umiestnením na tomto fóre je 7. priečka z slovinského Kranju 2003. Tiež boli trikrát na MS (1998, 2001 a 2003) a v roku 2000 aj na OH v Sydney.

Po nedeli už je známych všetkých 16 účastníkov mužského turnaja vodnopólových ME. Elitná osmička z predchádzajúceho šampionátu (Srbsko, Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Grécko, Čierna Hora, Rusko a Maďarsko) mali účasť istú, cez kvalifikáciu okrem Slovákov a Francúzov postúpili aj Gruzínci, Nemci, Rumuni, Malťania, Turci a Holanďania. Turnaj teda bude mať rovnaké obsadenie ako ME v roku 2018 v španielskej Barcelone.