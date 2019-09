Slovenskí volejbalisti na ME proti Nemecku nezískali ani set, postup do osemfinále nemajú istý

Slovenskí volejbaloví reprezentanti v základnej B-skupiny na 31. majstrovstvách Európy v Belgicku dosiahli bilanciu dve víťazstvá, tri prehry a ukončili ju so ziskom piatich bodov.

Vo svojom záverečnom vystúpení v skupine Slováci v stredu popoludní prehrali v Antverpách s Nemcami 0:3 (-23, -28, -19).

Zverenci trénera Andreja Kravárika sú v priebežnej tabuľke skupiny na štvrtom mieste, no postup do osemfinále nemajú istý. Ohroziť ich ešte môžu Španieli, ak vo štvrtok zdolajú Nemcov.

V prvom sete stredajšieho duelu viedli Slováci 10:6, ale Nemci sa na nich veľmi rýchlo bodovo dotiahli. Súperi sa potom naťahovali o každučký bod. V závere slovenský výber odvrátil dva setbaly Nemcov, favorit však prvý set vyhral 25:23 smečom Tobiasa Kricka. Slovenskému družstvu nepomohlo v prvom sete ani sedem bodov Mateja Patáka.

Aj druhý set sa rozhodoval až v koncovke. Tím SR mal spolu až päť setbalov, no nevyužil ani jeden. Nemci premenili na zisk setu hneď prvú možnosť.

V treťom sete Slováci ani raz neviedli, Nemcom sa darilo postupne zvyšovať náskok a za stavu 24:17 mali sedem mečbalov, na triumf premenili tretí z nich.

Majstrovstvá Európy mužov

B-skupina – Antverpy (Belg.) – streda

Nemecko – Slovensko 3:0 (23, 28, 19)

84 minút, rozhodovali: Twardowski (Poľ.) a Bloemhard (Hol.), 500 divákov

Zostava a body SR: Paták 17, Kriško 9, Michalovič 9, Krajčovič 8, Ondrovič 3, Zaťko 1, liberá Vitko a Ihnát (Gavenda 2, Firkaľ 1, J. Kováč, Palgut, Mačuha, Lux)

Hlasy (zdroj: SVF):

Andrej Kravárik (tréner SR): „V posledných troch zápasoch sme mali vždy minimálne dva sety rozohraté tak, že sme to mali zvládnuť a nejaký set vyhrať. Možno chýbal kúsok šťastia, možno väčší líder, boli tam aj malé chyby. Mrzí ma to, pretože sme ukázali, že k dobrému európskemu volejbalu nám chýba krok. Chalani si určite zaslúžili mať už teraz istý postup. Teraz to nemáme v rukách; budeme sa spoliehať na to, že Nemci pôjdu do zápasu proti Španielom tak, ako je potrebné. Ak sa nám to podarí, v čo verím, v osemfinále by nás takmer určite čakali majstri sveta Poliaci, čo sa nedeje každý deň.“

Tomáš Kriško (smečiar a kapitán SR): „Dnes sme prvé dva sety hrali veľmi dobre, bojovalo sa o každú loptu. V druhej časti sme nevyužili setbaly a veľmi to mrzí, že výsledok je 3:0. Chceli sme brať body, aby sme sa nemuseli spoliehať na Nemcov, ale teraz im musíme držať palce. Verím, že Nemci nevypustia zápas proti Španielom, potrebujú sa dostať do pohody, pretože nie sú v optimálnej forme. Verím, že nastúpia naplno a o výsledok budú bojovať.“

Peter Michalovič (univerzál SR): „Je to škoda. Výsledok vyzerá jednoznačne, ale prvé dva sety sme pokojne mohli vyhrať, najmä ten druhý, keď sme mali setbaly. Ušli nám tam nejaké podania, žiaľ, nedokázali sme to otočiť. V treťom sete zrejme klesli morálne sily a Nemci to zvládli. Dnes sme hrali prakticky o 3. miesto, je škoda, že to teraz nemáme v rukách. Verím, že Nemci, ktorí by papierovo Španielov mali zdolať, budú hrať naplno.“