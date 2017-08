Slovenskí volejbalisti podľahli v generálke na majstrovstvá Európy Fínom

SASTAMALA 19. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti v Sastamale neuspeli ani v druhom medzištátnom prípravnom stretnutí proti domácim Fínom, v sobotu im po vyrovnanom priebehu podľahli 1:3 (-22, 23, -23, -24).

V piatkovom meraní síl zvíťazili Fíni rovnako v štyroch setoch (3:1). Zverenci Andreja Kravárika nastúpili v sobotu so štyrmi zmenami v základnej zostave. Slováci si v prvom a aj štvrtom dejstve vypracovali náskok, tieto sety však nedoviedli do úspešného konca. Naopak, v druhej časti hostia zaostávali a otočili vývoj. V koncovke štvrtého setu Fíni premenili druhý mečbal.

Sobotňajší duel bol pre obe mužstvá generálkou na blížiace sa majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v Poľsku (24. augusta – 3. septembra 2017). Slováci v štetínskej základnej B-skupine na ME postupne budú čeliť Čechom (25. 8.), Talianom (27. 8.) a Nemcom (28. 8.), zhodne od 17.30 h. Najlepší prenikne priamo do štvrťfinále, tímy na druhom a treťom mieste do play-off o účasť vo štvrťfinále.

Slovenskí volejbalisti sa na ME predstavia šiestykrát v sérii (nechýbali ani raz od roku 2007) a celkovo po deviaty raz. Najlepšie umiestnenie dosiahli na ME 2011, keď na turnaji v Rakúsku a Česku obsadili 5. priečku. Na predvlaňajšom šampionáte v Bulharsku a Taliansku nepostúpili zo základnej skupiny; postupne podľahli Srbom, Rusom a Fínom a skončili na 14. pozícii.

MEDZIŠTÁTNY PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

Fínsko – Slovensko 3:1 (22, -23, 23, 24)

114 minút

Zostava a body SR: Zaťko 4, Lux 9, Prešinský 2, Mlynarčík 10, Paták 6, Krajčovič 12, liberá Kubš a Turis (Bencz 8, Ondrovič 5, Končal, M. Petráš 3, Chrtiansky 6)