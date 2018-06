Slovensko bude na vývoji hlbinného úložiska pre rádioaktívne odpady spolupracovať s Českom

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Slovensko podobne ako ostatné krajiny Európskej únie využívajúce jadrovú energiu stále nemá vybudované hlbinné úložisko na uloženie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne odpady.

Vzájomná spolupráca

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) plánuje pri vývoji hlbinného úložiska spolupracovať s Českou republikou. Slovenská spoločnosti JAVYS a česká Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o tom na Európskom jadrovom fóre podpísali memorandum.

„Memorandum je výsledkom vzájomnej intenzívnej spolupráce, ktorú tieto dve spoločnosti nadviazali. Jeho cieľom je výmena informácií a skúseností z oblasti výskumu a vývoja v procese budovania hlbinného úložiska, čo umožní optimalizáciu celého procesu a jeho zefektívnenie z pohľadu ekonomickej a časovej náročnosti,“ uviedla hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Kompletná infraštruktúra

Hlbinné úložisko by malo byť na Slovensku vybudované do roku 2065. Podrobnosti o projekte nie sú nateraz známe. Vývoj hlbinného úložiska je finálnou etapou v činnostiach komplexného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Do hlbinného úložiska pôjde taký jadrový odpad, ktorý nie je uložiteľný v súčasnosti prevádzkovanom povrchovom Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov.

„Slovensko má ako jedna z mála členských krajín Európskej únie komplexne vybudovanú infraštruktúru vo všetkých oblastiach jadrovej energetiky, teda aj jej záverečnej časti, ktorú na Slovensku zabezpečuje naša spoločnosť. Realizujeme komplexné procesy vyraďovania jadrových elektrární A1 a V1, nakladania s vyhoretým jadrovým palivom, rádioaktívnymi odpadmi, inštitucionálnymi rádioaktívnym odpadom a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi,“ konštatovala Žiaková.