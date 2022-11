Slovensko bude od 1. januára predsedať Salzburskému fóru. Riešiť chcú aj nelegálnu migráciu v Európe, tvrdí Mikulec

Slovenská republika bude od 1. januára 2023 predsedať Salzburskému fóru (SF). Počas predsedníctva sa chce zameriavať na dialóg s krajinami západného Balkánu, ale témou bude i situácia na Ukrajine. Minister vnútra Roman Mikulec sa v zúčastnil na ministerskej konferencii SF v rumunskej Bukurešti. Rezort vnútra o tom informoval v tlačovej správe.

„Nelegálna migrácia v rámci posledných týždňov a mesiacoch vzrástla v rámci celej Európy. Nie je to jednoduchá situácia a verím, že medzinárodná spolupráca v tejto oblasti je veľmi dôležitá najmä na to, aby sme tieto migračné tlaky zvládli. Vzájomná spolupráca štátov je omnoho dôležitejšia, ako keď štáty jednotlivo k tomu pristupujú svojím spôsobom,“ vyjadril sa minister.

Kľúčové sú hranice Schengenu

„Slovenská republika konzistentne hovorí, že zvládnuť nelegálnu migráciu musíme ochranou vonkajších schengenských hraníc. Tak ako si my plníme svoje záväzky na vonkajšej schengenskej hranici s Ukrajinou, tak je potrebné, aby si tieto záväzky plnili všetky krajiny. Je to však povinnosťou aj každej jednej krajiny, ktorá nemá vonkajšiu schengenskú hranicu, pomáhať, aby sme spoločne tento migračný tlak zvládli,“ povedal Mikulec. Slovenský minister vnútra považuje fórum za dôležitú platformu na diskusiu so štátmi západného Balkánu a Moldavskom o zvládaní migračných výziev, boji proti nelegálnej migrácii, prevádzačstvu aj organizovanému zločinu.

V rámci predsedníctva SR chce Mikulec presadzovať pokračovanie dialógu so štátmi západného Balkánu, napríklad aj o zosúladení vízovej politiky s EÚ, ale aj zosúladenia legislatívy týkajúcej sa prevádzačstva. „Je dôležité, aby prevádzači jasne pochopili, že je jedno, v ktorom štáte budú zadržaní, pretože budú všade potrestaní rovnako veľmi prísne,“ vysvetlil.

Hybridné hrozby a dezinformácie

„V rámci nášho predsedníctva budeme tiež presadzovať, aby pokračovali expertné rokovania na úrovni policajných zložiek, kde boli vyselektované určité témy týkajúce sa napríklad hybridných hrozieb, šírenia dezinformácií, akým spôsobom pôsobia tieto dezinformácie aj na vývoj bezpečnosti v jednotlivých krajinách, ale tiež spoločných postupov v určitých oblastiach týkajúcich sa policajných zložiek,“ doplnil šéf rezortu vnútra.

Diskusia v Bukurešti sa týkala aj situácie na Ukrajine. „Určite bude jednou z hlavných tém nášho predsedníctva aj situácia na Ukrajine, akým spôsobom budeme vedieť pomôcť ako štáty ďalej ukrajinskému národu v ďalších výzvach nielen týkajúcich sa energií a rozbitej infraštruktúry, ale, samozrejme, s blížiacimi sa zimnými mesiacmi aj s ďalšou možnou vlnou odídencov,“ povedal Mikulec.

Doplnil, že Slovensko veľmi intenzívne pomáha už od februára, a tiež je na ďalšie obdobie vypracovaný Kontingenčný plán, ktorý schválila vláda.