Slovensko čaká ďalšia tzv. zbraňová amnestia, potrvá však len niekoľko mesiacov

Počty nelegálne držaných zbraní a streliva by sa mali znížiť. Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v utorok v druhom čítaní schválili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive od opozičných poslancov Mariana Saloňa, Petra Šucu a Jaroslava Bašku (všetci Smer-SD). Za novelu hlasovalo 130 zo 143 prítomných členov zákonodarného orgánu.

Cieľom takzvanej zbraňovej amnestie je vytvoriť na časovo obmedzené obdobie, od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021, možnosť dobrovoľne odovzdať zbraň kategórie A, B alebo C, alebo strelivo do týchto zbraní, ktorú osoba prechováva bez povolenia, ktorémukoľvek útvaru polície.

Navrhovatelia odôvodňovali predložený návrh tým, že počas doterajších zbraňových amnestií bolo celkovo odovzdaných 10 865 kusov zbraní a 82 010 kusov streliva. Tento zákon nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.